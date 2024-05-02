Rusya’dan Ukrayna’ya füzeli saldırı: 14 yaralı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rusya son olarak Ukrayna'nın Odessa kentinde bir posta deposuna füzeli saldırı düzenledi.
Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna’nın Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper bugün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Odessa limanında Nova Post şirketinin posta deposuna füzeli saldırı düzenlediğini ve 14 kişinin yaralandığını belirtti.
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı
Kiper, ağır yaralı bir kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi. Nova Post şirketinin Başkanı Vladimir Popereshniuk, saldırıdan hemen önce 18 çalışanın sığınağa ulaşarak yara almadan kurutulduğunu aktardı.
Füze saldırısının ardından kısa sürede şiddetlenen yangın nedeniyle deponun yükleme alanı büyük hasar görürken, ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Aralarında psikologların da bulunduğu 68 kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.
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