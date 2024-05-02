Dünya

Rusya’dan Ukrayna’ya füzeli saldırı: 14 yaralı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rusya son olarak Ukrayna'nın Odessa kentinde bir posta deposuna füzeli saldırı düzenledi.

Aslı02/05/2024
156 Bir dakikadan az
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rusya son olarak Ukrayna'nın Odessa kentinde bir posta deposuna füzeli saldırı düzenledi.
Yurt Dışı Konserler

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna’nın Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper bugün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Odessa limanında Nova Post şirketinin posta deposuna füzeli saldırı düzenlediğini ve 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı

Kiper, ağır yaralı bir kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi. Nova Post şirketinin Başkanı Vladimir Popereshniuk, saldırıdan hemen önce 18 çalışanın sığınağa ulaşarak yara almadan kurutulduğunu aktardı.

Füze saldırısının ardından kısa sürede şiddetlenen yangın nedeniyle deponun yükleme alanı büyük hasar görürken, ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Aralarında psikologların da bulunduğu 68 kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

 

Rusya, Ukrayna’da Harry Potter Kalesi olarak bilenen yapıyı vurdu.

Hipokrat öneriyor: Araştırmaya göre öfke patlamaları damar işlevlerini bozuyor

Bağlantılar
Aslı02/05/2024
156 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

Aslı

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu