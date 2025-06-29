Ukrayna 537 hava aracıyla vuruldu

Ukrayna, savaşın üçüncü yılında en ağır hava saldırılarından birini yaşadı. Rusya’nın gece boyunca gerçekleştirdiği kapsamlı saldırılarda 477 insansız hava aracı ve yanıltıcı sistem ile 60 füze kullanıldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, bunlardan 249’unun vurulduğunu, 226’sının ise elektronik olarak devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Ukrayna hava sahası alev alev

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Associated Press’e yaptığı açıklamada, bu saldırının savaşın başlangıcından bu yana “en büyük hava harekâtı” olduğunu söyledi. Farklı türlerdeki füze ve dronların eş zamanlı kullanıldığı saldırılar, cephe hattının çok uzağındaki batı bölgelerini de hedef aldı.

F-16 düşürüldü, pilot hayatını kaybetti

Saldırılar sırasında Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinden aldığı F-16 savaş uçağı, hava hedeflerini vurduğu sırada hasar alarak düştü. Uçaktaki pilot yaşamını yitirdi. Bu kayıp, Batı’dan gelen askeri yardımların sahadaki zorlu etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Polonya alarmda, sivil can kayıpları var

Polonya Hava Kuvvetleri, sınır bölgelerinde güvenliği sağlamak için savaş uçaklarını havalandırdı. Ukrayna’nın Kherson bölgesinde bir kişi drone saldırısında hayatını kaybetti. Cherkasy’de ise biri çocuk altı kişi yaralandı. Lviv bölgesindeki Drohobych kentinde bir sanayi tesisine düzenlenen İHA saldırısı büyük yangına neden olurken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Barış görüşmeleri çıkmazda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da yeni bir barış görüşmesi turuna hazır olduklarını açıklamasına rağmen, sahadaki saldırılar savaşın yatışma ihtimalini zayıflatıyor. Daha önce İstanbul’da yapılan iki görüşme turu da herhangi bir sonuç vermemişti.

Savaşta yeni cephe: Drone teknolojileri

Ukrayna-Rusya savaşı, uzun menzilli insansız hava araçlarının gövde gösterisine dönüştü. Her iki taraf da daha gelişmiş ve ölümcül drone sistemleriyle sahayı test etmeye devam ediyor. Uzmanlara göre bu durum, savaş alanını yeni nesil teknolojiler için bir laboratuvara çeviriyor.

