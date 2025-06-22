Ukrayna, Rusya topraklarındaki varlığını sürdürüyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalarda yeni bir cephe çizgisi daha netleşti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrsky, neredeyse bir yıl önce başlayan Kursk harekâtı kapsamında Ukrayna’nın Rusya topraklarında ele geçirdiği 90 kilometrekarelik alanı hâlâ elinde tuttuğunu açıkladı. Syrsky, Rusya’nın 10 bin askerle bölgeye baskı kurmaya çalıştığını, ancak Ukrayna ordusunun geri çekilmediğini vurguladı.

Ukrayna: Saldırıları artıracağız

Pazar günü gazetecilere konuşan Syrsky, Ukrayna’nın Rusya içindeki askeri hedeflere yönelik saldırılarını “ölçüsüz şekilde genişletmeye” devam edeceğini ifade etti. “Biz sivillere değil, yalnızca askeri hedeflere saldırıyoruz” diyen Syrsky, savaşın boyutunun hem derinlik hem de yoğunluk açısından artacağını belirtti.

Kursk operasyonu nasıl başladı?

Ukrayna’nın 6 Ağustos 2024’te başlattığı ani harekâtla Rusya’nın Kursk bölgesinde 1.000 kilometrekareden fazla toprak ele geçirilmişti. Operasyonun ilk günlerinde onlarca köy Ukrayna’nın kontrolüne geçti. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu saldırının, doğu Ukrayna cephesinde Rus birliklerinin konuşlanmasını engelleyen bir tampon bölge oluşturduğunu açıklamıştı.

Kuzey Koreli askerler sahada

Ukrayna’nın ilerleyişi kısa sürede yavaşladı. Rusya bölgeye yoğun askeri takviye gönderdi. Özellikle Kuzey Kore’den gelen 11 bin asker, sonbaharda Kursk’a sevk edildi. Ocak ayında Batılı yetkililer, üç aylık süreçte en az 1.000 Kuzey Koreli askerin çatışmalarda öldüğünü bildirmişti.

Pyongyang yönetimi bu ay başında, Kursk bölgesindeki altyapının yeniden inşası için yeni mayın temizleyici birlikler ve inşaat ekipleri göndereceğini duyurdu.

Rusya bölgeyi geri aldığını iddia ediyor

Moskova yönetimi defalarca Kursk bölgesinin tamamen geri alındığını ilan etmişti. Ancak Syrsky’nin son açıklamaları, Ukrayna’nın bölgedeki varlığını koruduğunu ortaya koydu. Ukrayna şu anda 90 kilometrekarelik bir alanı savunuyor ve bu bölgeye yönelik Rusya’nın topyekûn baskısı sürüyor.

