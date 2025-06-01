Ufuk Akyüz yazdı: Beşiktaş Fibabanka kolay bitirdi

Serinin 2. maçına 2 takım da tempolu basketbol ile başladı. Galatasaray güçlü olduğu taraf olan uzun rotasyonunu kullanmaya çalışırken, Beşiktaş ise kısa oyuncularından skor bulmaya çalıştı. Galatasaray’da özellikle Palmers maça çok istekli başladı ve bulduğu 3 sayılık isabet ile Beşiktaş’a ilk molayı aldırdı. 11-4

Bu arada maça Galatasaray’da Izundu yerine Delgado, Beşiktaş’ta Allman yerine Morgan ile başlanması dikkat çekiciydi.

Kısa oyuncularından dış şut isabeti bulmaya başlayan Beşiktaş periyodun son 3 dakikasına girildiğinde beraberliği yakaladı. 17-17

Ardından ilk maçın suskun ismi Sleva’nın bulduğu 2.ci 3 sayılık basket ile Beşiktaş ilk defa öne geçti. 19-20

Galatasaray’da Delgado-Izundu değişikliği sonrası Izundu’nun içeriden arka arkaya sayılar bulması sonucu periyot skoru belli oldu. 29-23

Günün sıcak eli Sleva

2.periyot’ta Izundu’nun Terry’e yaptığı muazzam blok sonrası Buğrahan’ın hızlı hücumdan bulduğu basket ile ilk kez fark 8 sayıya çıktı. 33-25

Çabuk toparlanan Beşiktaş, Yiğit’ten bulduğu 3 sayılık isabet ve ardından Galatasaray tarafından yapılan top kayıpları ile bir anda farkı 2 sayıya çekti. 33-31

Uzun rotasyonundan istediği verimi alamayan Beşiktaş ’ta Playsic ilk defa sahaya girdi. Ve günün sıcak eli Sleva bir 3 sayılık basket daha bulunca Beşiktaş bir kez daha öne geçti. 35-36

İki takımda kısa oyuncularından skor bulmaya devam ederken tempolu basketbol kolay top kayıplarına sebep oluyor ve skorda denge var. 43-43

Karşılıklı skorla geçen maçta Berk Uğurlu’nun önce potaya giderek attığı turnike ardından köşeden bulduğu 3’lük , Galatasaray antrenörü Yakup Sekizkök’e molayı aldırdı. 50-55

Galatasaray bireysel gayretlerle skor bulmaya çalışırken bulduğu 3 sayılık basketler ile oyunda kalmaya çalışıyor. 56-57

Ve devre skoru belli oldu. 56-59

3. periyoda Beşiktaş her zamanki gibi kısa oyuncularının kontrollü oyunu ile başladı. Galatasaray’ın kısa oyuncularını kolay geçip rahat skor buluyorlar. 60-64

Galatasaray’da ise Cummings harici skor katkısı sadece Palmers’ın bireysel yeteneklerine kalmış durumda gözüküyor.

Uzun oyuncularına topu geçirmediklerinde skor olarak geriye düşüyorlar. Beşiktaş’ta Sleva 3 sayılık isabetlerine devam ediyor. 62-69

Beşiktaş çok iyi topu dolaştırıyor ve önce Mathews ardından Yiğit Arslan’dan bulduğu 3 sayılık isabetlerle bir anda farkı buldu. 65-77

Galatasaray ilk maçta olduğu gibi faul çizgisinde problem yaşıyor. Palmers üst üste kendisine yapılan faullerden isabet bulamazken üstüne hakem kararlarına itiraz etmesinden dolayı Galatasaray antrenörü Yakup Sekizkök teknik faul aldı ve fark artıyor.

Sekizkök, kararlara itiraz etmeye devam edince de hakemler tarafından oyundan ihraç ediliyor. 67-83

Periyot sonu Yiğit Arslan’ın 3 sayılık basketi ile sona erdi. 73-92

4.periyotta Beşiktaş’ın kontrollü basketbolu ve isabetli dış atışları devam ederken, Galatasaray Palmers ve Sadık ile skor üretmeye çalışıyor. 83-100

Yakup Sekizkök diskalifiye olunca iş bitti

Galatarasay’da Buğrahan ve Göksenin aynı anda sahada olduğu zamanlarda Beşiktaş’ın kısa oyuncuları çok daha rahat adam eksiltiyor ve skor buluyor. Antrenör Yakup Sekizkök diskalifiye olduktan sonra tamamen formalite haline gelen maç seyir zevkinden de iyice uzaklaştı ve karşılıklı kolay basketler ile Beşiktaş farklı kazandı. 85-107

Bu sonuçla Beşiktaş yarıfinalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.