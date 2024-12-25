Ukrayna’da Noel’e gölge düştü: Kryvyi Rih füze saldırısında 1 ölü, 15 yaralı

Noel’in anlam ve huzuru Ukrayna için bu yıl da savaşın gölgesinde kaldı. Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets, saldırıya tepki göstererek, “Dünyanın diğer ülkeleri Noel’i kutlarken, Ukraynalılar Rusya’nın bitmek bilmeyen saldırılarından dolayı acı çekmeye devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

Volodimir Zelenski: Herkes Evde Değil, Ne Yazık Ki Bazıları Bizimle Değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırının ardından yaptığı konuşmada, “Ne yazık ki hepimiz evde değiliz. Üzgünüm ki bazıları artık bizimle değil. Bu yıl Noel birçok Ukraynalı aile için acıyla geçecek,” dedi. Kryvyi Rih, ZVolodimir Zelenski’nin memleketi olması nedeniyle de Rus saldırılarının sıkça hedefinde bulunuyor.

Acılı Anneler, Sevdiklerinin Mezarında Noel’i Kutluyor

Savaşta hayatını kaybeden binlerce Ukraynalının mezarları, bu Noel’de yas tutan ailelerle dolup taştı. Lviv’deki Lychakiv Mezarlığı’nda, oğlu Taras’ı doğu cephesinde kaybeden Lyubov, mezarına bir Noel ağacı yerleştirirken gözyaşlarını tutamadı. “Bu yıl Noel’i onunla burada geçireceğiz,” dedi. Mariya Lun ise 2022’de kaybettiği oğlu Yuri için mezar başında dualar edeceğini söyledi.

Rusya ve Kuzey Kore İş Birliği Dikkat Çekiyor

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi (GUR), Rusya’nın Kursk bölgesinde Kuzey Koreli askerlerin varlığını doğruladı. GUR Sözcüsü Yevgen Yerin, “Kuzey Kore’nin sahadaki etkisi şu anda büyük olmasa da, düşmanı asla hafife almıyoruz,” açıklamasında bulundu.

Rusya’da “Sabotajcı”ya 22 Yıl Hapis

Rusya mahkemesi, Ukrayna’nın SBU güvenlik servisi tarafından eğitildiği iddia edilen Pavel Levchenko’yu, Kırım’da iki demiryolu sabotajı nedeniyle 22 yıl hapse mahkûm etti. Mahkeme, Levchenko’nun daha fazla terör eylemi planladığını ileri sürdü.

Drone Saldırıları Devam Ediyor

Ukrayna ordusu, Rusya’nın 60 drone ile düzenlediği saldırıyı püskürttüğünü açıkladı. 36 drone düşürülürken, 23’ü elektronik savaş yöntemleriyle etkisiz hale getirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıların ülke genelinde sekiz farklı bölgede yoğunlaştığını duyurdu.

Norveç, Ukrayna’nın Karadeniz’deki Rus deniz kuvvetlerine karşı savunmasını güçlendirmek amacıyla 242.38 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu. Başbakan Jonas Gahr Stoere, “Ukrayna’nın nüfusunu, altyapısını ve tahıl ihracatını korumak elzemdir” dedi.

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