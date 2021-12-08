Beşiktaş’tan Şampiyonlar Ligi’ne veda etti: Dortmund 5-0 Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki son maçına çıkan Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanında 5-0 kaybetti ve turnuvayı puansız tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund’a konuk oldu.

Grubunda bundan önce oynadığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar son maçta da mağlubiyetten kurtulamadı.

Borussia Dortmund sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrılırken; Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Marco Reus (2), Erling Haaland (2) ve Donyell Malen attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Beşiktaş turnuvayı puan alamadan kapattı. Borussia Dortmund ise 9 puanla üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

C Grubu’nda Ajax 6 maçından da galibiyetle 18 puan topladı ve grubu lider tamamladı. Sporting, 9 puanla ikinci sırada yer aldı ve son 16 turuna yükseldi.

VAR incelemesi kararı değiştirmedi

Siyah-beyazlı ekip 1-0 yenik durumdayken Welinton ceza sahası içinde Dahoud’a müdahalede bulundu. Hakem penaltı noktasını gösterirken Brezilyalı futbolcu direkt kırmızı kart gördü.

Penaltı kullanılmak üzereyken hakem François Letexier VAR’a gitti ve pozisyonu tekrar izledi. Ancak kararını değiştirmedi. Borussia Dortmund, penaltıdan Marco Reus ile skoru 2-0 yaparken Beşiktaş 10 kişi kaldı ve maçı bir kişi eksik tamamladı.

Sergen Yalçın: “Konuşulacak çok şey var ama şu anda bunları konuşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum.”

Maç sonu yapılan basın toplantısında kötü bir yıl geçirdiklerini dile getiren Sergen Yalçın, “Ancak futbolda insanın her şey başına gelebiliyor. İşler bazen kolaylaşabiliyor bazen zorlaşabiliyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz, buradan çıkmak için çalışıyoruz çabalıyoruz” diye konuştu.

“BUNDAN SONRASI SAĞLIKLI GÖRÜNMÜYOR”

Yalçın, “Bu şampiyonlar Ligi periyodu bizi hem oyuncularımızı psikolojik olarak, motivasyon olarak ciddi bir sıkıntıya soktu. İnşallah bundan sonra toparlanırız diye düşünüyorum” dedi.

İyi sonuçlar almadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, “Konuşulacak çok şey var ama şu anda bunları konuşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok bahaneler üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz. Burada tek düşündüğümüz Beşiktaş camiası. Bundan sonraki gidişatın bizim açımızdan da çok sağlıklı olduğu görünmüyor. Üzgünüz tabii. Böyle olmasını istemezdik çok daha iyisini yapmak isterdik” dedi.

Geçen sene olduğu gibi kupalar kazanmak istediklerini dile getiren Yalçın, “İyi yerlerde olmak isterdik. Şu anki durum itibarıyla bunu beceremedik öncelikle onu söyleyeyim. İnşallah en kısa sürede toparlarız diye düşünüyorum” diye konuştu.