ABD Vatandaşı Kuzey Kore Sınırını Geçti!

Birleşmiş Milletler’e göre, bir ABD vatandaşı yasadışı bir şekilde sınırı geçerek Kuzey Kore’ye girdi. Orada gözaltına alındığı sanılıyor. Birleşmiş Milletler olayı aydınlatmaya çalışıyor.

Kore Yarımadası’ndaki gerilimin ortasında, bir ABD vatandaşı Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınır çizgisini yasa dışı bir şekilde geçti.

Güney Kore’deki BM komutanlığı, sınırı geçen kişinin muhtemelen Kuzey Kore’de gözaltına alındığını söyledi.

Güney Koreli Dong-a Ilbo gazetesi, Güney Kore ordusuna atıfta bulunarak, kişinin ABD Ordusu askeri olduğunu bildirdi.

BM komutanlığına göre, ABD vatandaşı, iki Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgedeki sınır köyü olan Ortak Güvenlik Bölgesi gezisine katıldı. Orada, her iki taraftan askerler, izinsiz geçilemeyecek olan sıkı bir şekilde korunan sınırı güvence altına alıyor.

BM komutanlığı olayı açıklığa kavuşturmak istiyor

BM komutanlığı Twitter’da yaptığı açıklamada, “Bir ABD vatandaşı, JSA oryantasyon turunda askeri sınır çizgisini Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (Kuzey Kore) yasadışı bir şekilde geçti. Şu anda KDHC’de gözaltında olduğuna inanıyoruz ve bu olayı araştırmak için KPA’daki meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz” denildi.

İki Kore devleti, 1950-1953 Kore Savaşı’ndan bu yana sınır çizgisinde bölünmüş durumda.

Kuzey Kore’ye Giren Kişi ABD Askeri mi?

Kuzey ve Güney Kore, Japonya’nın ilhakını takiben İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Kore’deki Sovyet ve Amerikan işgal bölgelerinden çıktı.

Kuzey ve Güney Kore, eski Kore İmparatorluğu’nun yasal halefi olduğunu iddia etti. Ortaya çıkan Kore Savaşı’nda ABD, Güney Kore’nin yanında yer aldı ve Çin, Kuzey Kore’nin müttefiki oldu.

Yıllardır süregelen gerilimler, ayrıca Kuzey Kore’nin nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle, şu anki gibi olaylar daha büyük önem kazanabilir.

Askerden Arındırılmış Bölge ve Ortak Güvenlik Bölgesi’nin içinde yer alan Panmunjom köyü, Kore Savaşı’nı durduran ateşkes antlaşmasının imzalandığı yer olması nedeniyle “ateşkes köyü” adıyla da biliniyor.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili ise gerilimi tırmandıracak bir detay paylaştı…

Ajansın son dakika ibaresiyle servis ettiği haberde, sınırı geçerek Kuzey Kore’ye giren kişinin bir ABD askeri olduğu belirtildi.

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