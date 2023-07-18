Bayern Münih Yeni Sportif Direktörünü Buldu: Christoph Freund

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih yeniden yapılanıyor. Hasan Salihamidžić’in yerine sportif direktörlüğe RB Salzburg’dan Christoph Freund getirildi.

Freund, 1 Eylül’de Münih’e gelecek ve kulübün kadro planlamasını devralacak.

Alman medyasına göre sözleşme imzalandı. 46 yaşındaki Christoph Freund, sekiz yıldır Avusturya şampiyonu Red Bull Salzburg’da aynı pozisyonda çalışıyor, daha önce burada birkaç yıl spor koordinatörü ve takım menajeri olarak da görev yaptı.

Genç futbol adamının Salzburg’da 2026’ya kadar sözleşmesi olduğu belirtilirken 2 kulüp arasında sorunun nasıl çözüldüğüne dair bir bilgi henüz yer almıyor.

Christoph Freund: İsmi Chelsea ile Anılmıştı

Freund’un, bir yıl önce İngiliz kulübü Chelsea ile anlaştığı iddia etmiş ancak Avusturya’da çalışmaya devam etmişti.

Sportif direktör Salihamidžić’in ayrıldığından beri, Bayern yeni bir teknik direktör arıyor.

Mayıs ayının sonundaki nefes kesen lig mücadelesinin ardından kulüp patronu Uli Hoeneß’in etrafındaki denetim kurulu harekete geçti: Salihamidžić gibi CEO Oliver Kahn da gitmek zorunda kaldı.

Uzun süredir CFO olan Jan-Christian Dreesen daha sonra CEO pozisyonuna terfi etti.

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