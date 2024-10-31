Kuzey Kore kıtalararası füze test etti

Kuzey Kore, yaptığı testte doğu kıyısındaki denize doğru balistik füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, “Kuzey Kore füzesinin dik bir açıyla ateşlenen uzun menzilli bir balistik füze olduğuna inanılıyor” dedi.

Bu, geçen yılın Aralık ayından bu yana türünün ilk füze testi oldu.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre füze, sabah saatlerinde (yerel saatle) başkent Pyongyang’ın kuzeyinde fırlatıldı, doğuya doğru dik bir rota izleyerek açık denize doğru uçtu ve sonunda suya düştü. Mermi yaklaşık 1000 kilometrelik bir mesafe kat etti.

Güney Kore yetkilileri, Japonya ve ABD’deki müttefikleriyle fırlatma hazırlıklarını gerçek zamanlı olarak izlediklerini bildirdi. Buna karşılık “ABD’nin stratejik varlıklarını içeren ortak tatbikatlar” düzenlenecek.

Kuzey Kore testi doğruladı

Kuzey Kore, kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesini doğruladı.

Devlet haber ajansı KCNA’ya göre roket fırlatılması önceki tüm rekorları kırdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, deneme lansmanı vesilesiyle KCNA tarafından kaydedilen alıntıda, “Kuzey Kore’nin düşmanları tarafından atılan tehlikeli adımlar, nükleer gücümüzü güçlendirme ihtiyacının altını çizdi. Kuzey Kore nükleer cephaneliğini genişletme yolundan asla sapmayacak” dedi.

Japonya da füze denemesini doğruladı. Japonya Savunma Bakanı General Nakatani, bunun kıtalararası balistik füze sınıfından bir füze olduğunu söyledi.

Füzenin Kuzey Kore’nin daha önce test ettiği füzelerden daha uzun süre uçtuğu belirtildi. Buna göre yaklaşık 86 dakika havada kaldı ve 7.000 kilometre yüksekliğe ulaştı.

ABD, kıtalararası balistik füze denemesini “şiddetle kınadı”.

Washington’daki Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Sean Savett, “Bu fırlatma, birçok BM Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlalidir” dedi.

ABD seçimleri bağlamında beklenen testler

Çarşamba günü, Güney Kore askeri istihbaratı, Kuzey Kore’nin ABD’ye ulaşabilecek uzun menzilli bir füzeyi denemeye yakın olduğunu bildirdi.

Ülke, Salı günü yapılacak ABD başkanlık seçimleri sırasında muhtemelen kıtalararası bir balistik füzeyi test etmek için mobil bir roketatar yerleştirdi.

Ayrıca Pyongyang’ın büyük olasılıkla yedinci nükleer deneme hazırlıklarını tamamladığı da söylendi. Ülke en son 2017 yılında nükleer deneme yapmıştı.

Son dönemde gerginlik arttı

BM kararına göre, izole edilen ülkenin herhangi bir menzildeki balistik füzeleri test etmesi yasak.

Kore yarımadasındaki gerginlikler, Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki operasyonlar için Rusya’ya asker gönderebileceği yönündeki raporların ortaya çıkmasının ardından son zamanlarda yeniden tırmandı.

Kuzey Kore’nin silah programları üzerindeki çatışma, bir süre sakinleşmenin ardından son yıllarda yeniden önemli ölçüde daha patlayıcı hale geldi.

Ülke, 2022’nin başından bu yana nükleer kapasiteli roketleri ve seyir füzelerini birkaç kez test etti. Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füzesinin son testi geçen yıl 18 Aralık’ta gerçekleşti.