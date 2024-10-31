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Ahmet Özer tutuklandı! Göreve Can Aksoy getirildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı.

Aslı31/10/2024
85 Bir dakikadan az
İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Seyşeller

İçişleri Bakanlığı, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer‘in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46’ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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Aslı31/10/2024
85 Bir dakikadan az
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