Venezuela’dan 5 Milyon Aşı Müjdesi

Maduro Pazar günü yaptığı açıklamada, Venezuela’nın Temmuz ayı itibariyle COVAX programı aracılığıyla 5 milyon koronavirüs aşısı alacağını söyledi.

Güney Amerika ülkesi bu hafta sonu, ödeme sorunları nedeniyle aşıların alınmasındaki gecikmelerin ardından bir aşı kampanyası başlattığını duyurdu. Yerel doktorlar ve bilim adamları tarafından yapılan araştırmaya göre, pandemi, kronik benzin kıtlığı ve erken karantina önlemleri Venezuela’da salgın daha az şiddetli etkiler gösterdi.

Maduro katıldığı bir televizyon programında “COVAX Sistemi (Küresel Aşı Erişim Programı)Temmuz ayı için bize 5 milyondan fazla doz aşı sözü verdi.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) tarafından desteklenen COVAX, 2021’in sonuna kadar düşük gelirli ülkeler için 2 milyar aşı dozu sağlamayı hedefliyor.

Venezuela, “ayrımcılık” olarak nitelenen ve Anavatan Kartı olarak bilinen bir devlet kimlik sisteminin parçası olan yaşlılar için toplu aşı kampanyası başlattı.

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, Anavatan Kart sistemine kayıtlı olmayanların da sağlık bakanlığının web sitesi aracılığıyla aşı talep edebileceklerini söyledi. Hükümet, ülke genelinde yaklaşık 27 aşılama sahasında yaklaşık 1,3 milyon doz aşı yapmayı planladığını duyurdu.

Venezuela hükümeti, bu yıl Rusya ve Çin’den 2,7 milyon aşı aldığını söyledi. COVAX bu yılın başlarında Venezuela için 2.5 milyon doz AstraZeneca aşısı ayırdı. Ancak Maduro hükümeti, olası kan pıhtılaşması endişeleri üzerine aşının kullanımını yasakladı.

Ülke yaklaşık 230.000 COVID-19 vakası ve yaklaşık 3.000 ölüm bildirdi. Doktorlar, eksik raporlama ve sınırlı testler nedeniyle gerçek rakamların muhtemelen daha yüksek olduğunu söylüyor.