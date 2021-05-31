Hindistan Mutasyonu Çin’de! Birçok Uçuş İptal

Çin Pazartesi günü, 30 Mayıs’ta Guangzhou şehrinde 18 yeni yerel vaka ile ülkenin güneyinde COVID-19 enfeksiyonlarında ani bir artış olduğunu bildirdi ve bölgede birçok uçuş iptal edildi.

Ulusal sağlık otoritesi tarafından günlük güncellemelerinde bildirilen 27 yeni koronavirüs vakasından 7’sinin ülke dışından geldiği, kalanların Guangdong eyaletinden kaynaklandığı açıklandı.

Guangdong eyaletindeki sağlık yetkilileri, doğrulanan 20 yeni hastadan 18’inin Guangzhou şehrinde ve 2’sinin Foshan şehrinde bulunduğunu söyledi.

Havacılık veri sağlayıcısı Variflight’a göre, Pazartesi günü toplam uçuşların %37’sini oluşturan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı’nda saat 11:40 itibarıyla toplam 519 uçuş iptal edildi.

Geçen yıl 43,8 milyon yolcu taşıyan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı, küresel bir pandeminin ortasında dünyanın en yoğun havalimanı olmuştu.

Guangzhou hükümeti şehrin Liwan bölgesindeki beş sokakta sokağa çıkma yasağı uygularken eğlence mekanları ve pazarlar kapatıldı.

Kentin belediye sağlık komisyonu müdür yardımcısı Chen Bin dün düzenlediği basın toplantısında, şehirdeki son enfeksiyonların, genom dizileme sonuçlarına göre Hindistan’da tespit edilen hızlı yayılan bir virüs suşu ile bağlantılı olduğunu söyledi.

30 Mayıs itibariyle Çin’de toplam 91.099 onaylanmış COVID-19 vakası bulunurken, ölüm sayısı 4.636’da değişmeden kaldı.