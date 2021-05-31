Atatürk’e “Kafir” Diyen İmam Tanıdık Çıktı!

Mustafa Demirkan adlı imam, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı, Ayasofya’da gerçekleşen programda Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumuş, bununla da yetinmeyip zalim ve kafir ifadelerini kullanmıştı. Demirkan, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın kayınpederi çıktı!

Program sırasında Mustafa Demirkan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için şunları söylemişti:

“Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir. Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma…”

Muhammed Emin Saraç’ın Dünürü!

Odatv’nin haberine göre Mustafa Demirkan’ın, geçen aylarda hayatını kaybeden ve pandemi kurallarına rağmen binlerce kişinin cenazesine katıldığı Muhammed Emin Saraç’ın dünürü, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın kayınpederi olduğu ortaya çıktı. Emin Saraç, ‘Alo Fatih’ olarak anılan Mehmet Fatih Saraç’ın da kardeşi.