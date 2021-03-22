Vladimir Putin: Yarın aşı olacağım

Koronavirüs salgınının tüm dünyada sona ermesi için toplumların aşı olması gerekiyor. Rusya’da aşılama uygulamaları 18 Ocak 2021’de başladı. Rusya Devlek Başkanı Putin, ülkede geliştirilen aşıların güvenli olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 6 milyon 300 bin kişinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığını belirterek, “Ben de yarın aşılanma niyetindeyim” dedi.

Rusya’da, Kovid-19 durumunun stabil olduğunu aktaran Putin, ürettikleri “Sputnik V” (GamKovidVak), “EpiVakKorona” ile “KoviVak” aşılarının daha önce tescillendiğini anımsattı.

Çumakov Merkezi’nce geliştirilen “KoviVak” aşısının ilk partisinin üretildiği ve kısa zamanda kullanılmaya başlanacağı bilgisini paylaşan Putin, “Rusya’da toplam 20 milyondan fazla doz aşı üretildi ve bunlardan 8 milyon 900 bini kullanılmaya başladı” diye konuştu.

Putin, ülkede üretilen aşıların güvenilir olduğunu vurgulayarak, “Ülke genelinde 6 milyon 300 bin kişi, aşının ilk dozunu yaptırdı. Bunların arasında 4 milyon 300 bin kişi iki doz aşı yaptırdı.” açıklamasında bulundu.

Aşılamanın gönüllülük esasına dayandığına dikkati çeken Putin, “Ben de yarın aşılanma niyetindeyim.” ifadesini kullandı.

55 ülke ‘Sputnik V’ aşısını kullanıyor

Ülkedeki aşılama sürecinin hızlandırılmasının önemine işaret eden Putin, “Sputnik V” aşısının itibarını zedelemeye yönelik yapılan propagandaya rağmen aşıyı kullanan ülke sayısının arttığını vurguladı.

Putin, “55 ülke, bu aşının kullanılmasına izin verdi. Yılda 700 milyon doz aşının üretilmesine yönelik yabancı üreticilerle anlaşmalar yapıldı. Hindistanlı bir şirketle yılda 100 milyon doz aşının üretilmesiyle ilgili bugün anlaşma imzalandı.” dedi.

Vladimir Putin, aşının tescillenmesi için Avrupa Birliği İlaç Ajansı’na ocak ayında başvurduklarını dile getirdi.

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