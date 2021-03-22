‘Ne okusam?’ sorusuna cevap: Rüzgara Karşı

Türkiye, kitap okuma oranı en düşük ülkeler arasında yer alıyor. Ancak gençlerin kitaplara olan ilgisi gelecek adına umutlandırıyor.

Kitapsever bulmak kadar güç bir diğer konu ise kaliteli kitaplarla karşılaşma konusunda yaşanıyor. Hem kaliteli hem de keyifli maceralara eşlik etmek için Garaj Yayınları’ndan çıkan kitaplara göz atmanızı tavsiye ederiz.

Rüzgara Karşı

Gerçek bir hayat hikayesi okumak istiyorsanız; Juliana Buhring imzası taşıyan Rüzgara Karşı kitabı ile tanışmanızda yarar var. Yaşadığı büyük bir hüznün ardından bisikletiyle dünya turuna çıkan genç bir kadının hikayesini anlatıyor Rüzgara Karşı… Kimi zaman kendinizi Hindistan’da yemek ararken kimi zaman da dünyanın diğer ucunda bir başına yolculuk yaparken bulacaksınız… Korona günlerinde kısıtlamalarla geçen günlerde akıcı bir kitap istiyorsanız emin olun Rüzgara Karşı’da son sayfaya nasıl geldiğinizi anlamayacaksınız.

Bir Psikopatın Günlüğü

Polisiye, gerilim türü sevenler içinse Nir Hezroni’nin kaleminden Bir Psikopatın Günlüğü ve Bir Psikopatın Talimatları’nı tercih edebilirsiniz. Ajan 10483’ün maceraları, akıllara durgunluk veren girişimleri ağzınızı açık bırakacak.

Usta işi, Reklamlardaki Hakikat, Biri ‘Beni Tamamlıyorsun’ Derse Kaç da yayınevinin dikkat çeken kitapları arasında…

Garaj Yayınları titizlikle çalışan kadrosu, her bir sayfayı tek tek okuyan çalışanlarıyla okurlara başarılı eserler ulaştırmaya çalışıyor. Garaj Yayınları’nı yakından takip edenlere de bir müjde verelim! Önümüzdeki günlerde birbirinden kaliteli eserler raflardaki yerini alacak.

‘Ling Ma’ salgının geleceğini 2018’de gördü

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