Yemen’den Tel Aviv’e füze saldırısı

Yemen Ensarullah hareketi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı hipersonik balistik füze ile vurduklarını duyurdu. Operasyonun, Gazze’ye yönelik saldırılara ve Yemen’e yapılan hava operasyonlarına yanıt olduğu belirtildi.

Ortadoğu’da gerilim yeni bir boyuta taşındı. Yemen Silahlı Kuvvetleri ve Ensarullah hareketi, İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nı “Filistin-2” hipersonik balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıkladı. Arap medyasında yer alan haberlere göre saldırı sonrası havalimanı faaliyetleri durdu, çok sayıda İsrailli sığınaklara yöneldi. Ensarullah Sözcüsü Yahya Seri, operasyonun Gazze’ye yönelik saldırılar son buluncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar devam edeceğini vurguladı.

Ensarullah Hareketi’nin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, “Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’na ‘Filistin-2’ hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir askeri operasyon düzenledik” dedi. Operasyonun başarıyla hedefine ulaştığını belirten Seri, saldırı nedeniyle havalimanındaki uçuşların durduğunu, çok sayıda İsraillinin sığınaklara akın ettiğini aktardı.

Seri, söz konusu operasyonun İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Yemen’e yapılan hava operasyonlarına yanıt olduğunu söyledi. “Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar soykırımcı rejime karşı operasyonlarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Husilere yönelik açıklamasında “bu daha başlangıç” sözleriyle tehditte bulundu. İsrail ordusu ise sabah saatlerinde Yemen’in başkenti Sana yakınlarında Husilerin kullandığı öne sürülen bir elektrik santralini hedef aldığını açıkladı. Yemen basınında yer alan bilgilere göre Haziz Elektrik Santrali yakınlarında şiddetli patlamalar meydana geldi.

