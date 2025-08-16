Fransa’dan İsrail’in E1 yerleşim planına sert tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Batı Şeria’da 3 binden fazla konut inşasını öngören E1 yerleşim planına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, “Fransa, İsrail’i bu projeden vazgeçmeye çağırmaktadır. Bu plan, Batı Şeria’yı ikiye bölecek, iki devletli çözümü ciddi şekilde zayıflatacak ve bölgede kalıcı barışı imkânsız hale getirecektir” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası tepkiler artıyor

Karar, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in projeye onay vermesinin ardından geldi. Smotrich, planın Filistin devletini “fiilen gömeceğini” savunmuştu. Proje, Ramallah ile Beytüllahim arasındaki son kara bağlantısını kesmesi nedeniyle özellikle tartışmalı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de önceki gün yaptığı açıklamada, yeni yerleşim planını uluslararası hukuka aykırı ilan ederek, bölgedeki Filistinlilerin zorla yerinden edilme riskine dikkat çekmişti. Bu tür uygulamaları “savaş suçu” olarak nitelendirmişti.

20 yıllık tartışmalı plan

E1 bölgesindeki imar projesi, 20 yılı aşkın süredir gündemdeydi. ABD’nin önceki yönetimlerinin baskısıyla dondurulan proje, son dönemde yeniden hız kazandı. 6 Ağustos’ta tüm itirazların reddedilmesiyle inşaat için son aşamaya gelindi. Nihai onayın 20 Ağustos’ta verilmesi bekleniyor. Uzmanlara göre süreç hızlı ilerlerse birkaç ay içinde altyapı çalışmaları başlayabilir ve bir yıl içinde konutların inşasına geçilebilir.

Diplomatik Yansımalar

Fransa’nın yanı sıra Avustralya, İngiltere ve Kanada’nın da Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanımaya hazırlandığı bir dönemde alınan bu karar, diplomatik gerilimi artırmış durumda. Avrupa başkentleri, planın bölgedeki şiddeti daha da körükleyeceği görüşünde.

