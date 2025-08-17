Halkidiki’de yatırımın yeni adresi: Paliouri Villaları

Son yıllarda Yunanistan gayrimenkul piyasasında yaşanan hızlı değer artışı, özellikle Halkidiki gibi turizm potansiyeli yüksek bölgelerde yatırımcıların ilgisini artırdı. Kuzey Yunanistan’ın en prestijli kıyı bölgelerinden biri olan Paliouri, modern mimariyle inşa edilen villaları, doğal güzellikleri ve sunduğu yüksek yatırım getirisiyle öne çıkıyor. Uluslararası yatırımcıların gözdesi haline gelen bu proje, yalnızca lüks bir yaşam alanı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Yunanistan’ın Golden Visa programı sayesinde Avrupa’da oturum hakkı elde etme imkanı tanıyor.

Halkidiki / Paliouri Villaları: Lüks yaşamın yeni merkezi

Kassandra Yarımadası’nda, Glarokavos Körfezi’ne birkaç dakika mesafede yer alan Paliouri Villaları, doğayla iç içe modern bir yaşam konsepti sunuyor. Her biri 142 m² kapalı alana sahip villalarda özel havuzlar, geniş bahçeler, açık deniz manzarası ve akıllı ev sistemleri bulunuyor. Özel kapılı bir topluluk içinde yer alan proje, yıl boyu konsiyerj hizmetleri ve kapsamlı mülk bakım desteği ile sakinlerine güvenli, konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

Golden Visa avantajı ile Avrupa’da yeni bir kapı

Paliouri Villaları, yatırımcılara sadece gayrimenkul değil, aynı zamanda Avrupa’da sınırsız fırsatlar sunuyor. 400.000 €’dan başlayan Golden Visa eşiğini aşan villa fiyatları, yatırımcıya ve ailesine Yunanistan’da oturum hakkı kazandırıyor. Program sayesinde Schengen Bölgesi’nde vizesiz seyahat edilebiliyor, üstelik süreç yalnızca 120 gün gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Projenin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise tek bir villa yatırımıyla iki ayrı Golden Visa alınabilmesi; bu sayede ana yatırımcıya ek olarak başka bir aile bireyi de ayrı oturum iznine sahip olabiliyor.

Yatırımcılara cazip fırsatlar

Son üç yılda %22’nin üzerinde yıllık değer artışı kaydedilen Halkidiki bölgesinde, Paliouri Villaları kira getirisi potansiyeliyle de öne çıkıyor. İsteğe bağlı kiralama programıyla yatırımcılar ek gelir elde ederken, bölgedeki turizm hareketliliği bu getirilerin sürekliliğini sağlıyor. Ayrıca Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları güvencesiyle sunulan yasal danışmanlık, tapu devri, vergi işlemleri, yatırım analizi ve Golden Visa başvuru desteği süreci güvenli hale getiriyor.

Halkidiki: Stratejik bir yatırım bölgesi

Ege ve Akdeniz’in kesişiminde yer alan Halkidiki, kristal berraklığındaki denizi, ödüllü plajları, tarihi dokusu ve güçlü turizm altyapısıyla yalnızca tatil değil, yatırım için de en cazip destinasyonlardan biri. Yabancı alıcıların yoğun ilgisiyle değer kazanan bölgede, Paliouri Villaları hem yaşam kalitesini yükselten bir adres hem de uzun vadeli kazanç vadeden bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor.

