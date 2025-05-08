Yeni Papa seçildi! ABD’li Robert Prevost oldu

Sabahki oylamada siyah dumanla seçilemedi

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un 21 Nisan’da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1.4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi’nin 267’nci Papasını belirlemek için oylamalar devam etti.

Sistine Şapeli’ne giren seçici 133 kardinal, tek tek yemin etmesinin ardından yeni Papa’nın seçimi için 3’te 2 çoğunluğu gerektiren 89 oya ulaşılamadı.

Sabah yeni Papa’nın seçilemediğini belirten siyah duman ile Konklav’ın oturumunda yeni papanın seçilemediği dünyaya ilan edildi.

Akşamüstü oylamasında nihai sonuç açıklandı

Vatikan’daki TSİ 18:30’da yapılan akşam üstü oylamasında ise yeni Papa’nın seçildiğine dair beyaz duman püskürtüldü.

Yapılan seçimde yeni Papa ABD’li Robert Prevost oldu. 69 yaşındaki Prevost, 2023’ten bu yana Piskoposlar Dicastery’nin valisi ve Latin Amerika Papalık Komisyonu’nun başkanı olarak görev yapmıştı.