Vatikan’da yeni papa arayışı sürüyor

Vatikan’da 133 seçmen kardinalin katılımıyla başlayan gizli konklavın ikinci gününde yapılan iki oylama da sonuçsuz kaldı. Sistina Şapeli’nin bacasından yükselen siyah duman, henüz yeni papanın seçilmediğini dünyaya ilan etti. Oylamalar, adaylardan birinin üçte iki çoğunluk olan 89 oya ulaşana kadar sürecek.

Seçim, Papa Francis’in 21 Nisan’da 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başlatıldı. Cenaze, defin ve yas sürecinin tamamlanmasının ardından dünyanın dört bir yanından gelen kardinaller, Katolik Kilisesi’nin yeni liderini belirlemek için konklava girdi.

Teknoloji sustu, sır perdesi ağırlaştı

Seçimin gizliliğini sağlamak adına Vatikan, kardinal seçmenlerden cep telefonlarını teslim etmelerini istedi. Sistina Şapeli ve konakladıkları Santa Marta evinde sinyal kesiciler devreye alındı. Dış dünyayla tüm iletişim kesildi.

Oylamalar kâğıtla yapılıyor; her turun ardından oy pusulaları özel bir sobada yakılıyor. Siyah duman yeni bir papa seçilemediği, beyaz duman ise bir papanın seçildiği anlamına geliyor.

Seçilecek kişi sadece ruhani lider değil

Katolik inancına göre her yeni papa, Hristiyanlığın ilk ruhani lideri sayılan Aziz Petrus’un halefi kabul ediliyor. Seçilen aday, “Gözyaşı Odası” olarak bilinen bölümde papalık cübbesini giydikten sonra St. Petrus Bazilikası’nın balkonundan Latince “Habemus Papam” (“Bir papamız var!”) ilanıyla tanıtılıyor.

Yeni papa, ilk mesajını seçeceği isimle verir. “Francis II” ismi, önceki papa Francis’in yoksullara ve dışlanmışlara öncelik tanıyan anlayışını sürdürmek isteyen bir lideri işaret edebilirken, “Pius” gibi geleneksel bir isim, daha muhafazakâr bir yaklaşımı simgeleyebilir.

Papa Francis’in ardından nasıl bir lider?

Papa Francis, Katolik Kilisesi’ni sosyal adalet, göç, çevre ve küresel eşitsizlik gibi konularla birleştirmeye çalıştı. Özellikle yoksulların korunması, mültecilere duyulan şefkat ve iklim değişikliğiyle mücadele çağrılarıyla hem içeride hem dışarıda dikkat çekti. Bu duruşu, bazı siyasi liderlerle zaman zaman karşı karşıya gelmesine yol açtı.

Yeni seçilecek papa, yalnızca ruhani değil, siyasi ve diplomatik etkisi olan küresel bir figür olacak. Katolik dünyasının yeni lideri, 1.4 milyar inananın inancı kadar dünyanın vicdanını da yönlendirecek bir konumda olacak.

