Papa Leo XIV’ten ilk çağrı: Artık savaş olmasın!

Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa Leo XIV, Vatikan’da gerçekleştirdiği ilk Pazar duasında dünyaya barış mesajı verdi. St. Petrus Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye seslenen Papa, Ukrayna’da uzun süredir süren savaşın son bulması için çağrıda bulundu. Gazze’deki insani krize dikkat çekerek “derinden yaralıyım” diyen Papa Leo, Hindistan ile Pakistan arasında sağlanan son ateşkesi ise memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Papa Leo XIV: Çocuklar ailelerine kavuşsun

Papa Leo, “Kalbimde Ukrayna halkının acısı var. Gerçek, samimi ve kalıcı bir barış mümkün olan en kısa sürede sağlansın. Tüm mahkumlar serbest bırakılsın, çocuklar ailelerine kavuşsun” ifadelerini kullandı. Gazze için acil ateşkes isteyen Papa, “İnsani yardımlar sivil halka ulaştırılsın, tüm rehineler serbest bırakılsın” dedi.

Papa, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin, “Bu gelişme beni mutlu etti. Umarım kısa zamanda kalıcı bir anlaşmaya varılır” açıklamasında bulundu. İlk Pazar ayininde “Regina Caeli” duasını da okuyan Papa Leo, savaşın parçalar halinde üçüncü kez dünyayı sardığını ve artık sona ermesi gerektiğini söyledi: “İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin üzerinden 80 yıl geçti. Şimdi ise dünyanın güçlülerine sesleniyorum: Artık savaş olmasın.”

Yeni Papa’nın resmi göreve başlama ayini 18 Mayıs’ta düzenlenecek. İlk kez Amerikalı bir din adamının Papa seçilmesiyle tarihe geçen 69 yaşındaki Papa Leo XIV, adını sosyal adalet çağrısıyla bilinen 19. yüzyıl papası Leo XIII’ten aldı. Seçildiği ilk gün “Kilise olarak insan onuru ve adaletin savunucusu olmalıyız” diyen Leo, halefinin barış ve yoksullukla mücadele mirasını sürdürme sözü verdi.

