Zelenski’den Trump-Putin zirvesine sert uyarı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da yapmayı planladığı zirve, Ukrayna cephesinde endişeyle karşılandı.

Zelenski Telegram hesabından açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin toprak bütünlüğünün anayasayla güvence altına alındığını vurgulayarak, “Herhangi bir karar, Ukrayna olmadan alınıyorsa bu barışa karşı bir karardır. Bunlar ölü çözümler olur, asla işe yaramaz” dedi. Zelenski, Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarını “işgalciye vermeyeceğini” belirtti.

Zirve öncesi tartışma büyüyor

Trump’ın, Putin ile Zelenski’yi aynı masada buluşturmadan doğrudan görüşme kararı, Kiev’in devre dışı bırakılabileceği endişelerini artırdı. Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, olası bir anlaşmanın “bazı toprak değişimlerini” içerebileceğini ima etti ancak ayrıntı vermedi. Kremlin danışmanı Yuri Uşakov, görüşmenin Alaska’da yapılacak olmasının “mantıklı” olduğunu ifade etti.

Uzmanlardan ‘sembol’ vurgusu

Chatham House’tan Nigel Gould-Davies, Alaska’nın seçilmesinin “Rusya lehine sembolik” bir anlam taşıdığını belirterek, 1867’de Alaska’nın Rusya’dan ABD’ye satılmasına atıfta bulundu. Gould-Davies, Trump’ın Moskova’ya karşı önceki sert tutumundan vazgeçerek yeniden yumuşama sinyalleri verdiğini söyledi.

Cephede çatışmalar sürüyor

Diplomasi trafiği yoğunlaşırken sahada savaş devam ediyor. Herson bölgesinde Rus insansız hava aracının minibüse isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Zaporizhya’da bir araca düzenlenen saldırıda 2 kişi daha öldü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece boyunca fırlatılan 47 Rus İHA’sından 16’sını düşürdüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Karadeniz ve kendi toprakları üzerinde 97 Ukrayna İHA’sını imha ettiklerini duyurdu.

