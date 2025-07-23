Volodimir Zelenski tepkilerin odağında

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, büyük tartışma yaratan ve yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını zayıflatan yasayı veto etmedi. Gece yarısı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NABU Başkanı ve başsavcılarla görüştüğünü belirten Zelenski, “Daha fazla adalet” vurgusu yaptı.

Zelenski’nin kararı sonrası binlerce kişi sokaklara döküldü

Yasanın onaylanması başkent Kiev başta olmak üzere ülke genelinde büyük protestolara neden oldu. 1.500’e yakın kişi başkanlık sarayının önünde toplanırken, Lviv, Dnipro ve Odessa gibi kentlerde de kalabalıklar sokağa çıktı. “Delirdiniz mi?” yazılı dövizler dikkat çekti.

Kliçko kardeşler de protestoda

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir Kliçko da halkla birlikte yasaya karşı tepkisini gösterdi. Protestocular arasında savaş gazileri, öğrenciler ve sanatçılar da yer aldı.

‘Sivil toplum kendi devletinin karanlık yüzüyle savaşıyor’

Ünlü gazeteci Illia Ponomarenko, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bu savaş sadece Rusya’ya karşı değil, içerdeki yozlaşmaya karşı da bir mücadele” ifadelerini kullandı.

‘AB yolunda geriye düşüldü’

Avrupa Komisyonu Genişleme Komiseri Marta Kos, NABU’nun yetkisizleştirilmesinin ciddi bir geri adım olduğunu vurguladı. Estonya eski Cumhurbaşkanı ve eski ABD büyükelçisi de yasanın iptal edilmesini istedi.

Budanov’dan itidal çağrısı

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov, toplumdaki çatlakların kapatılması gerektiğini belirterek, “İç çekişmeleri açık diyalogla aşmalıyız” dedi.