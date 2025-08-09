Samsunspor’dan galibiyetle başlangıç

Samsunspor penaltıyla başladı
Samsunspor geçen sezon üçüncü tamamladığı Süper Lig’de 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı. Kırmızı-beyazlılar, 1. Lig’den yükselen Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 38. dakikasında Tomasson’un ortasında Kyabou’nun topa elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Mouandilmadji gole çevirdi.
Samsunspor’da Holse sahnede
Samsunspor‘da Holse, 67. dakikada ceza sahası yay gerisi sağ çapazından sol ayağıyla sert şutuyla kaleci Gökhan Akkan’ı avladı. Ligin yeni ekibi Gençlerbirliği, 88’de Metehan Mimaroğlu ile farkı bire indirdi: 2-1. Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos-Shakhtar Donetsk (ilk maç: 0-0) eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
2-1
SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık, Atilla Karaoğlan (VAR)
GOLLER: Mouandilmadji (Dk. 38 pen.), Holse (Dk. 67) / Metehan Mimaroğlu (Dk. 88)
SARI KART: Celil
SAMSUNSPOR: Okan – Zeki (Dk. 73 Joe Mendes), Van Drongelen, Satka, Tomasson – Celil, Ntcham (Dk. 82 Soner Aydoğdu) – Holse (Dk. 73 Makoumbou), Dimata (Dk. 63 Muja), Emre Kılınç – Mouandilmadji (Dk. 83 Ceesay)
GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Akkan – Pereira, Zuzek, Goutas, Abdurahim (Dk. 68 Hanousek) – Etebo (Dk. 42 Samed Onur), Kyabou – Fıratcan (Dk. 46 Thalisson), Nalepa (Dk. 82 F. Ayaz), Metehan – Popa (Dk. 68 Göktan)