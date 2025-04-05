Zelenski’nin Memleketi Kryvyi Rih’e Füze Saldırısı

Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin memleketi olan Kryvyi Rih, Rusya’nın düzenlediği yeni bir balistik füze saldırısıyla gündeme oturdu. Ukraynalı yetkililer, saldırıda en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenlerden 9’unun çocuk olduğunu duyurdu. Yaralı sayısı ise 61’e ulaştı.

Zelenski’nin memleketinde kan döküldü

Vali Sergiy Lysak, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu, düşmana bile dilemeyeceğiniz bir acı” ifadelerini kullanırken, yaralanan 12 çocuğun hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dumanlar yükselirken yerde hareketsiz yatan siviller dikkat çekti.

Rusya: Hedef asker ve danışmanlardı

Moskova yönetimi saldırıyı doğruladı ancak sivil kayıpları reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, hedefte Ukraynalı askerlerin ve yabancı askeri danışmanların toplandığı bir alan vardı. Yapılan açıklamada, “85 kadar askerin yanı sıra 20’ye yakın araç etkisiz hale getirildi” ifadesi yer aldı.

Zelenski: Savaşın sebebi ateşkesi reddeden rusya

Ukrayna lideri Zelenski, saldırının ardından yaptığı açıklamada Rusya’yı ateşkesi istememekle suçladı. Zelenski, “Bu savaşın devam etmesinin tek nedeni Rusya’nın barışa yanaşmamasıdır. Tüm dünya bunu görüyor” dedi.

Zelenski ayrıca Avrupa ülkeleriyle yürütülen güvenlik iş birliği kapsamında, Ukrayna topraklarında konuşlanacak yabancı askerî birliklerin planlamasının bir ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Kryvyi Rih’de savaş suçu şüphesi

Ukrayna’nın askeri yetkilileri saldırının çocuk parkı yakınına düzenlendiğini belirtirken, İçişleri Bakanı Igor Klymenko, “Beş apartman hasar gördü. Polis, olay yerinde Rusya’nın savaş suçlarına ilişkin delil topluyor” açıklamasında bulundu.

Kullanılan füzenin, Rus yapımı Iskander balistik füze sistemi olduğu ve özellikle kalabalık yerleşim yerlerinde yıkıcı etki gösterdiği belirtildi.