Zelenskiy: Ukrayna ve ABD kritik görüşmelere başlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin ABD ile kritik görüşmelere başlayacağını duyurdu. Dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirtti.

Zelenskiy: Görüşmeler olumlu geçti

Zelenskiy, “Bugün Ukrayna ve ABD’deki ekiplerimiz, bir toplantı düzenlemek için çalışmalara başladı. Andriy Yermak ve Mike Waltz arasındaki görüşmeler olumlu geçti ve önümüzdeki hafta ilk sonuçları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna ve Avrupa’nın güvenliği ile ilgili konuların ele alınacağı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi için hazırlık yaptıklarını vurguladı. Bugün Brüksel’de düzenlenecek zirvenin önemine dikkat çeken Ukrayna lideri, “Diplomatik süreçlerin ne kadar hızlı geliştiğini hepimiz görüyoruz” dedi.

Görüşmelerin Ukrayna-ABD ilişkilerinde nasıl bir etki yaratacağı ve Avrupa Birliği Zirvesi’nde hangi kararların alınacağı merakla bekleniyor.