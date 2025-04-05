Dünya

Kim Jong-un’dan Güney Kore’ye gözdağı

Güney Kore liderinin görevden alınmasının ardından Kuzey Kore'den dikkat çeken hamle geldi. Kim Jong-un, keskin nişancı atışlarını bizzat izleyip yeni silahları test etti.

NationalTurk FR05/04/2025
192 1 dakika okuma süresi
Güney Kore liderinin görevden alınmasının ardından Kuzey Kore'den dikkat çeken hamle geldi. Kim Jong-un yeni silahları test etti.
Güney Kore liderinin görevden alınmasının ardından Kuzey Kore'den dikkat çeken hamle geldi. Kim Jong-un yeni silahları test etti.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin özel kuvvetlerine ait birliklerin geniş kapsamlı taktik eğitim tatbikatını yerinde denetledi.

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1 Kim Jong-un keskin nişancıları izledi
1.1 Güney Kore’den Kuzey’e Teyakkuz Uyarısı
1.2 Yeni Silahlar Tatbikatta Görücüye Çıktı

Kim Jong-un keskin nişancıları izledi

Keskin nişancıların atış talimlerini izleyen ve yeni geliştirilen bir tüfeği bizzat test eden Kim, silahın performansından memnun kaldığını dile getirdi. Tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, “Savaş alanında kesin zafer için fiili savaş kabiliyeti, yoğun eğitimlerle artırılmalı. Bu, gerçek vatanseverliktir” ifadelerini kullandı.

Kim’in özel operasyon gücüne yönelik mesajı, Güney Kore’de yaşanan siyasi krizin hemen ardından geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilanı sonrası görevden alınması, Pyongyang’ın bu adımını “Seul’e gözdağı” olarak değerlendiren yorumları beraberinde getirdi.

Güney Kore’den Kuzey’e Teyakkuz Uyarısı

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, azil kararının ardından düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Kuzey Kore’nin muhtemel provokasyonlarına karşı ülkeyi uyarıya geçirdi. “Siyasi boşluklardan faydalanma girişimlerine karşı uyanık olmalıyız” diyen Han, vatandaşların güvenliği için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.

Yeni Silahlar Tatbikatta Görücüye Çıktı

Tatbikatta yerli üretim yeni keskin nişancı tüfeğinin ilk kez kullanıldığı aktarıldı. Kuzey Kore ordusunun özel operasyon yeteneklerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini söyleyen Kim Jong-un, birliklerin savaş alanına en kısa sürede adapte olabilmeleri için “gerçek savaş koşullarına en yakın eğitimlerin” zorunlu olduğunu belirtti.

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NationalTurk FR05/04/2025
192 1 dakika okuma süresi
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