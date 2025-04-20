Zelenskiy: Rusya’nın Paskalya ateşkesi ihlal edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla savaşta geçici bir ateşkes ilan ettiğini duyurdu. 19 Nisan saat 18.00’den başlayarak 21 Nisan gece yarısına kadar tüm askeri operasyonların durdurulacağını açıklayan Putin, bu adımın Ukrayna’nın barış konusundaki samimiyetini ölçmek adına önemli olduğunu söyledi.

Ancak Ukrayna tarafı, bu açıklamaya temkinli yaklaşarak Rusya’nın geçmişte verdiği benzer sözlere güvenilemeyeceğini dile getirdi.

Zelenskiy: Ateşkesin ilanından sonra saldırılar devam etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den aldığı cephe bilgilerine göre, Rus ordusunun sözde ateşkese uymadığını ifade etti. Zelenskiy, “Rusya’nın ateşkes şartlarına tam olarak uyması gerekiyor” dedi.

Zelenskiy’nin açıklamasına göre, ateşkesin başladığı 19 Nisan saat 18.00’den 20 Nisan gece yarısına kadar Rus birlikleri 387 kez ateş açtı, 19 saldırı girişiminde bulundu ve 290 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

“30 saat yetmez, 30 gün gerçek barış getirir”

Zelenskiy, Putin’in 30 saatlik ateşkes kararının sembolik olduğunu belirterek, bunun yerine ABD öncülüğünde teklif edilen 30 günlük kapsamlı bir ateşkes çağrısına destek verilmesini istedi. Zelenskiy, “30 saat manşetler için yeterli olabilir ama güven inşa etmek için yetersizdir” dedi.

Cephede gerilim sürüyor

Ukrayna ordusu, ateşkes süresince yalnızca Donbas hattında değil, Rusya’nın Kursk ve Belgorod bölgelerinde de saldırıların devam ettiğini açıkladı. Kherson bölgesinden gelen bilgilerde ise yüksek katlı bir binanın insansız hava araçlarıyla vurularak yangına sebep olduğu bildirildi. Aynı zamanda Stanislav ve Urozhayne köyleri de Rus dronlarının hedefi oldu.

Kherson Askeri Bölge İdaresi Başkanı Oleksandr Prokudin, “Saldırılar devam ediyor ve siviller yeniden hedef alınıyor. Bu, Rusya’nın kutsal hiçbir şeye saygı göstermediğinin açık kanıtıdır” ifadelerini kullandı.