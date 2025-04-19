Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü

Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda 29 yaşındaki Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ akşam saatlerinde buluştu. Buluşmanın ardından Kırav’ın evine geçen iki arkadaş arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, Kırav’ı bıçakladı.

Sevil Akdağ bileklerini kestikten sonra kaçtı

Arkadaşını bıçakladıktan sonra kendi bileklerini de kesen Akdağ, evden kaçtı. Elif Kırav’a ulaşamayan yakınları, genç kadının evine geldiklerinde kanlar içinde buldukları Kırav için hemen sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kameralar delil oldu, kısa sürede yakalandı

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde evden ayrılan Sevil Akdağ tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı.

Mahalle sakinleri şokta

Mahallede yaşayanlardan Abdulkadir Bediroğlu, olay sonrası yaptığı açıklamada “İki arkadaş arasında tartışma olmuş, sonra biri diğerini bıçaklayıp bileklerini kesmiş. Kaçtıktan sonra annesi eve girip kanlar içinde bulmuş. Mahallede tanıyorduk, iyi bir insandı” ifadelerini kullandı.



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