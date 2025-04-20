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Werner Lorant yaşamını yitirdi

Fenerbahçe’nin 6-0’lık Galatasaray zaferinde takımın başında olan Alman teknik direktör Werner Lorant, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

NationalTurk FR20/04/2025
55 1 dakika okuma süresi
Fenerbahçe’nin 6-0’lık Galatasaray zaferinde takımın başında olan Alman teknik direktör Werner Lorant, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Fenerbahçe’nin 6-0’lık Galatasaray zaferinde takımın başında olan Alman teknik direktör Werner Lorant, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde unutulmaz anlara imza atan Alman teknik direktör Werner Lorant, yaşamını yitirdi. Almanya’nın Wasserburg şehrindeki bir hastanede uzun süredir süren tedavisinin ardından hayatını kaybeden Lorant’ın bir buçuk yıldır ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği belirtildi.

Lorant, Türk futbolseverlerin zihninde, 2002 yılında Fenerbahçe‘nin Galatasaray’a karşı aldığı tarihi 6-0’lık galibiyetle yer etti. O unutulmaz gecenin ardından “Korkaklar kazanamaz” sözleriyle de gündem olmuştu.

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1 Werner Lorant Türkiye’deki futbol kariyerinde iz bıraktı
1.1 Futbolculuktan teknik adamlığa uzanan bir kariyer
1.2 Alt liglerde de futbol aşkı bitmedi

Werner Lorant Türkiye’deki futbol kariyerinde iz bıraktı

Sarı-lacivertli takımdan sonra Türkiye macerası sona ermeyen Lorant, Süper Lig’de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi ekiplerde de teknik direktörlük yaptı. Ancak bu takımlarda aradığı başarıyı bulamayan deneyimli çalıştırıcı, görev yaptığı kulüplerden kısa sürede ayrıldı.

Kasımpaşa ile geçirdiği kısa dönemde 6 maçta galibiyet alamayan Lorant’ın görevine son verilmişti.

Futbolculuktan teknik adamlığa uzanan bir kariyer

21 Kasım 1948’de Almanya’nın Welver kasabasında dünyaya gelen Werner Lorant, futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen, 1. FC Saarbrücken, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Hannover 96 gibi önemli Alman takımlarında görev aldı. Kariyerini daha sonra alt liglerdeki takımlarda sürdürerek futbolu bıraktı ve antrenörlük kariyerine adım attı.

Alt liglerde de futbol aşkı bitmedi

Futbolu bir yaşam biçimi olarak gören Lorant, yıllar sonra dahi futboldan kopmadı. 2015 yılında Almanya yedinci lig takımlarından TSV Waging’in başına geçerek sahalara döndü. 2019’da ise Avusturya ekibi FC Hallein 04 ile anlaşarak teknik direktörlük görevine devam etti.

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NationalTurk FR20/04/2025
55 1 dakika okuma süresi
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