Zelenskiy: Ukrayna olmadan barış olmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye ziyaretinin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşgal altındaki topraklarını geri alma ve doğal kaynaklarını koruma kararlılığını vurgulayan Zelenskiy, “Biz herhangi bir kıta için ham madde merkezi olmak istemiyoruz.” dedi.

Zelenskiy: Ukrayna’sız Müzakere Yapılamaz

Zelenskiy, Ukrayna’nın savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde yer almamasını eleştirerek, “Bu savaş Ukrayna’nın içinde gerçekleşiyor, Putin Ukraynalıları öldürüyor. ABD’lileri ya da Avrupalıları değil. Bize rağmen, bizim hakkımızda müzakere edilirse bunu kabul etmeyiz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Rusya ile doğrudan görüşmesine ilişkin de konuşan Zelenskiy, “ABD’nin Putin’i politik izolasyondan çıkardığını gözlemliyoruz ama bu onların kararı. Ancak savaşın bitmesine ilişkin planlar açıklanırken Ukrayna’nın nerede olduğunu sorgulamak hakkımız.” dedi.

“Trump’ın Daha Fazla Yanımızda Olmasını İsterim”

Zelenskiy, ABD’nin genel olarak Ukrayna’yı desteklediğini düşündüğünü ancak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi. “Trump, savaşı bitireceğini söylüyor. Süreci izleyeceğiz.” diyen Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO üyeliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğini aldığını da belirtti.

“AB Gibi Büyük Bir Pazara Katılmalıyız”

Savaşın Ukrayna ekonomisine büyük zarar verdiğini vurgulayan Zelenskiy, Avrupa Birliği’ne katılmanın ülkesine ekonomik güvenlik sağlayacağını ifade etti. “Eğer NATO üyeliğimiz ertelenecekse, hangi garantileri alacağımızı konuşmalıyız. Avrupa’da en büyük orduya sahip ülkeyiz ve bunu sürdürebilmek için silah ve maddi desteğe ihtiyacımız var.” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın doğal kaynaklarının ve nadir elementlerinin korunmasına ilişkin de konuşarak, “Bazı doğal kaynaklarımız işgal altındaki bölgelerde. Eğer bir şeyi vereceksek, karşılığında bir şey almalıyız. ABD ile yatırım anlaşmaları üzerinde çalışıyoruz ancak güvenlik garantileri olmadan bunu imzalamayız.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile İşbirliğimiz Sürecek”

Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma sanayi işbirliğinin devam edeceğini belirten Zelenskiy, Baykar ve Bayraktar ile görüşmeler yaptığını açıkladı. “Türkiye, Ukrayna Deniz Kuvvetleri için iki korvet inşa etti. Biri tamamlandı, diğeri 2026’da olacak. İşbirliğimizi sürdürmek istiyoruz.” dedi.

Zelenskiy, Türkiye’nin esir takası konusundaki çabalarına da değinerek, Kırım Tatarlarının özgürlüğü için Erdoğan’dan destek beklediğini söyledi.

“Karadeniz Tahıl Koridoru Devam Etmeli”

Karadeniz Tahıl Koridoru’nun Rusya tarafından bloke edilmesine rağmen Ukrayna’nın yeni bir deniz koridoru açtığını belirten Zelenskiy, “Lojistik daha pahalıya mal oluyor ancak çalışıyor. Savaş sona erene kadar Rusya, Ukrayna’nın ekonomik girişimlerini engelleyecek.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ukrayna’ya davet ettiğini belirten Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

“Savaş Çocukları Olgunlaştırdı”

Savaşın Ukrayna halkına verdiği büyük zararları anlatan Zelenskiy, özellikle çocukların bu süreçten nasıl etkilendiğini şu sözlerle ifade etti:

“Ben bir babayım. Erdoğan torunlarını anlatıyor, ben de çocuklarımı anlatıyorum. Ukrayna’daki çocuklar savaş nedeniyle çocukluklarını kaybetti. Zorla olgunlaşmak zorunda kaldılar. Gözlerindeki ışık söndü. Benim çocuklarım da Ukrayna’daki diğer çocuklar gibi artık savaşın çocukları.”

En büyük hedeflerinin Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış sağlamak olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Bu savaşın bir an önce adil bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Ölüm tekrar ülkemize gelmesin. Yeni bir Suriye olmasın. Sadece barış istiyoruz.” dedi.