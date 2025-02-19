Ekrem İmamoğlu Adaylık Sürecinde Hızlı İlerliyor

Ekrem İmamoğlu adaylık yarışında ilk büyük eşiği geçti ve CHP’nin ön seçim sürecinde en güçlü isim olarak öne çıktı. 17 Şubat’ta başlayan aday adaylığı başvuru sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 18 Şubat itibarıyla 30 milletvekilinin imzasını aldığı öğrenildi. Parti içinde henüz güçlü bir rakip ortaya çıkmazken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’na desteği de süreci hızlandıran faktörlerden biri olarak görülüyor.

Ön seçimde aday olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekliliği bulunurken, Ekrem İmamoğlu’nun ilk 24 saat içinde bu eşiği aşması, CHP içindeki adaylık dengelerini de etkiliyor. Henüz Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir açıklama gelmezken, şu an için Ekrem İmamoğlu’nun ön seçimde rakipsiz kalabileceği yönündeki değerlendirmeler artıyor.

CHP’nin aldığı karara göre, 28 Şubat 2025 tarihinden sonra partiye üye olanlar ön seçimde oy kullanamayacak. Bu nedenle, seçim sürecine dahil olmak isteyen partililerin üyeliklerini belirtilen tarihe kadar tamamlaması gerekiyor.

CHP’de Ön Seçim Takvimi İşliyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için izlediği ön seçim sürecinin kritik tarihleri şu şekilde:

• 17 Şubat 2025 → Aday adaylığı başvurularının başlaması

• 18 Şubat 2025 → Seçim alanlarının ve listelerin belirlenmesi

• 21 Şubat 2025 → Aday adaylığı başvuruları için son gün

• 3 Mart 2025 → Seçmen listelerinin basımının tamamlanması

• 16 Mart 2025 → Seçmen listelerinin askıya çıkarılması

• 21 Mart 2025 → Seçmen listelerine itiraz sürecinin tamamlanması ve itirazların karara bağlanması

• 23 Mart 2025 → Türkiye genelinde 4 bin sandıkta CHP üyeleri oy kullanarak cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Ekrem İmamoğlu Adaylık Sürecinde Öne Geçti, Rakipsiz mi?

Şu ana kadar Ekrem İmamoğlu adaylık için gerekli imza barajını aşan tek isim oldu. CHP içinde alternatif bir adayın çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken, ön seçimde yarışacak başka bir ismin olmaması halinde sürecin İmamoğlu’nun adaylığını kesinleştiren bir onay mekanizmasına dönüşebileceği konuşuluyor.

Özgür Özel’in desteğiyle CHP’nin güçlü bir aday etrafında birleşmeye başladığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu ve parti içindeki diğer isimlerden gelecek açıklamalar sürecin nasıl şekilleneceğini belirleyecek. 28 Şubat sonrası partiye üye olanların oy kullanamayacak olması, ön seçime katılım oranını belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.

Eğer 21 Şubat’a kadar yeni bir aday çıkmazsa Ekrem İmamoğlu’nun adaylık süreci doğrudan kesinleşebilir. Bu durumda 23 Mart’taki ön seçim, İmamoğlu’nun parti içindeki meşruiyetini daha da pekiştiren bir sürece dönüşebilir.

Sonuç olarak, CHP’nin ön seçim süreci yalnızca cumhurbaşkanı adayını belirlemekle kalmayacak, partinin gelecekteki liderlik dengelerini de netleştirecek. Ekrem İmamoğlu zaten halihazırda uzun zamandır Cumhur İttifakı’nın hedefinde olmayı sürdürüyor.