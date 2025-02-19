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Ümit Özdağ Kararı: Mahkeme Tutukluluğun Devamına Hükmetti

Ümit Özdağ Karar Verildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Tutuklu Kalmaya Devam Edecek

NationalTurk NL19/02/2025
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Ümit Özdağ Kararı : Tutukluluk devam
Ümit Özdağ Kararı İtiraz red edildi. Mahkeme Devam Dedi
Seyşeller

Ümit Özdağ kararı, dün görülen duruşmada mahkeme tarafından açıklandı. SEGBİS aracılığıyla hâkim karşısına çıkan Özdağ’ın tahliye talebi reddedildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

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1 Ümit Özdağ Kararı Mahkemeden Çıktı
1.1 Avukatları Duruşmaya Katılamadı

Ümit Özdağ Kararı Mahkemeden Çıktı

21 Ocak’ta “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanan Ümit Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ümit Özdağ İçin 4 yıl 8 ay hapis talebi siyaseti sarstı.
Ümit Özdağ Partisinin Antalya Mitingi ardından il teşkilatında partililer ile toplantı gerçekleştirdi. Sonrasında 27 gün önce partililer ile yemek yerken gözaltına alındı.Şimdi ise 4 yıl 8 ay hapsi talep edilmişti. Şimdi ise Ümit Özdağ Kararı ile Tutukluluk devam dendi.

Dün görülen duruşmada, Özdağ Silivri Marmara Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla bağlanarak tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme, tutukluluk hâlinin devamına karar vererek talebi reddetti.

Avukatları Duruşmaya Katılamadı

Özdağ’ın avukatları, tutukluluk incelemesinin 19 Şubat’ta yapılacağını düşündükleri için dün gerçekleşen duruşmaya katılamadı. Cezaevinde tesadüfen bulunan bir avukat, duruşmayı takip etti. Avukatları, kararın tebliğ edilmesiyle birlikte itiraz edeceklerini açıkladı.

Ümit Özdağ Kararı Siyasi Tartışmaları Alevlendirdi

Mahkemenin dün verdiği karar, siyasi ve hukuki çevrelerde tartışılmaya devam ediyor. Zafer Partisi yetkilileri ve Özdağ’a destek veren isimler, tutukluluk sürecine tepki gösterirken, hükümete yakın kaynaklar ise kararın hukuki çerçevede değerlendirildiğini savunuyor.

Önümüzdeki günlerde Ümit Özdağ’ın avukatlarının itiraz sürecinin nasıl ilerleyeceği ve mahkemenin bu itiraza nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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NationalTurk NL19/02/2025
137 1 dakika okuma süresi
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