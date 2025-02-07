2025 YKS Başvuruları Başladı!

YKS 2025 Maratonu başlıyor .Türkiye’deki milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, adaylar başvurularını 6 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler.

Sınav Takvimi

ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre:

• Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025, saat 10:15 (Sınav süresi: 165 dakika)

• Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025, saat 10:15 (Sınav süresi: 180 dakika)

• Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025, saat 15:45 (Sınav süresi: 120 dakika)

Sınav sonuçlarının 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

Başvuru Süreci

Başvurular, ÖSYM’nin resmi web sitesi (osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuruda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şunlar:

• Adayların güncel ve geçerli bir fotoğrafa sahip olmaları gerekiyor. Fotoğrafı eski olan adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerinden güncelleyebilir.

• Engelli adaylar, ek süre taleplerini başvuru sırasında beyan etmek zorundalar.

• 2025 YKS ücretleri ÖSYM’nin belirlediği bankalar ve online ödeme sistemi üzerinden yatırılabilecek.

Öğrencilerin Gözünden 2025 YKS

Sınava hazırlanan öğrenciler, özellikle baraj puanları, sınav süresi ve içerik değişiklikleri konusunda güncel bilgileri merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte TYT’de sürenin uzatılması ve baraj puanlarının kaldırılması gibi düzenlemeler adaylar için avantaj sağlamıştı. 2025 sınavında benzer bir uygulama olup olmayacağı ise merak konusu. Bunun yanı sıra geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin farklı yerlerinde destek kursu açılması yaygın bir talep.

Şimdiden sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyoruz. Muhtemel kötü sonucun dünyanın sonu olmayacağını akıllarından çıkarmadan yapabileceklerinin en iyisini yaparak kendileri ve ülkeleri için aydınlık bir gelecek inşa etmelerini diliyoruz.