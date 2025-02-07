İsveç’te silah yasaları sertleşiyor

Geçtiğimiz salı günü İsveç’in batısında yer alan Örebro kentindeki bir eğitim merkezinde yaşanan saldırı, ülke tarihinin en kanlı kitlesel silahlı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti. 35 yaşındaki saldırgan Rickard Andersson, eski öğrencisi olduğu okula girerek ateş açtı ve 10 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Polis, saldırganın olay yerine üç silah getirdiğini ve dört silah ruhsatına sahip olduğunu açıkladı.

Ölenler arasında 7 kadın ve 4 erkek bulunurken, kurbanların kimlikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak basında yer alan haberlere göre, hayatını kaybedenler arasında Suriye, Eritre ve İran kökenli bireyler de var. İsveç polisi, olayın ırkçı bir motivasyona sahip olup olmadığını araştırıyor.

İsveç’te silah yasaları değişiyor!

Örebro saldırısı, İsveç’te silah yasalarıyla ilgili büyük bir tartışma başlattı. İsveç hükümeti, özellikle yarı otomatik silahların erişimini kısıtlamayı ve silah ruhsatı alan kişilerin sağlık durumlarını daha sıkı bir şekilde denetlemeyi planlıyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, şu adımların atılacağı duyuruldu:

Yarı otomatik silahlara erişim sınırlandırılacak.

Tıbbi açıdan silah taşımaya uygun olmayan kişilerin belirlenmesi kolaylaştırılacak.

Silah ruhsatı sahiplerinin geçmişleri daha detaylı incelenecek.

Doktorların, ruh sağlığı sorunları yaşayan kişileri polise bildirme zorunluluğu getirilecek.

2023’te kaldırılan askeri tip silah yasağı yeniden yürürlüğe konulacak.

İsveç’te avcılık yaygın bir hobi olduğu için yarı otomatik silahlar belirli şartlar altında serbestti. 2023’te çevre koruma ajansı tarafından kaldırılan askeri tip silah yasağı, şimdi tekrar gündeme geldi. Hükümet, AR-15 gibi yüksek kapasiteye sahip silahların, toplu saldırılar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Ölenlerden biri Suriyeli, biri Eritreli, biri İranlı

Saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında 28 yaşındaki Suriyeli Salim Iskef de bulunuyor. İsveç’e 10 yıl önce savaş nedeniyle gelen Iskef, yaşlılara bakım hizmeti veriyor ve hemşirelik eğitimi alıyordu.

Iskef’in nişanlısı Kareen Elia, yaşananları gözyaşları içinde anlattı:

“Beni aradı ve ‘Beni vurdular, bizi vurdular’ dedi. Bana ‘Seni seviyorum’ dedi ve bu, duyduğum son sözleri oldu.”

Diğer kurbanlardan biri Eritreli bir kadındı ve dört çocuğunu tek başına büyütüyordu. Bir başka kurbanın ise orta yaşlı İranlı bir kadın olduğu belirtiliyor.

Saldırı sonrası Örebro’daki Süryani Ortodoks Kilisesi, anma töreni düzenledi. Kilisenin rahibi Jacob Kasselia, “Bu saldırı hepimizi etkiledi. Herkes şokta, üzerimizde karanlık bir bulut var” dedi.

İsveç’te güvenlik önlemleri artırılıyor

Örebro’daki Müslüman topluluklar da güvenlik endişesi taşıyor. Bosna İslam Cemaati, yetkililerin tavsiyesi üzerine camilere özel güvenlik görevlileri yerleştirdi.

Saldırı sırasında okulda bulunan 20 yaşındaki Elia Xincher, birçok arkadaşının sınıfta saklanmak zorunda kaldığını söyledi:

“Arkadaşlarımdan biri hâlâ olayın şokunda. Hâlâ titriyor. Bu korkuyu ömür boyu unutamazsınız.”

Ana muhalefetten çağrı: Tüm ruhsatlar gözden geçirilsin!

Ana muhalefetteki Sosyal Demokratlar, hükümetin attığı adımları desteklerken, tüm silah ruhsatlarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Parti yetkilileri, farklı devlet kurumlarının ruhsat sahipleriyle ilgili daha sıkı bilgi paylaşımı yapması gerektiğini belirtti.

Ancak hükümetin ortağı olan aşırı sağcı İsveç Demokratları, yasa tasarısına tepki gösterdi. Parti yetkilileri, bireysel silahlanmanın anayasal bir hak olduğunu savunarak, hükümetin getirdiği düzenlemelerin “halkı korumaktan çok, silah sahiplerini kısıtladığını” ileri sürdü.

İsveç’te artan silahlı saldırılar ve toplumsal tepki

Örebro saldırısı, İsveç’te artan silahlı saldırı vakalarının en ölümcüllerinden biri oldu. 2023 yılında İsveç’te silahla işlenen suç oranları yüzde 24 arttı. Yetkililer, artan suç oranlarının çete savaşları, bireysel silahlanma ve ruhsat prosedürlerindeki eksikliklerden kaynaklandığını belirtiyor.

Başbakan Ulf Kristersson, saldırının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İsveç’te silah taşıyan herkesin ruhen ve fiziken buna uygun olup olmadığını kontrol etmek zorundayız. Bu saldırı, yasalarımızda açık olan boşlukları gözler önüne serdi.”

İsveç’in geleceğinde silah yasaları daha da sertleşecek mi?

Örebro saldırısı, İsveç’te bireysel silahlanma yasalarının sıkılaştırılması yönünde bir dönüm noktası olabilir. Hükümetin yeni önlemleri, ülkede kimlerin silah sahibi olabileceğine dair daha sıkı denetimler getirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, bireysel silahlanmayı savunan gruplar, yeni düzenlemelerin yasal silah sahiplerini gereksiz yere kısıtlayacağını öne sürüyor. Önümüzdeki günlerde hükümetin atacağı adımlar, İsveç’te bireysel silahlanma ve güvenlik dengesi açısından büyük önem taşıyor.



National Türk öneriyor: Lapland Turu: Kuzey Işıkları ve Eşsiz Doğa Deneyimleriyle Rüya Gibi Bir Tatil