Berlusconi: “Bir Kez Daha Paçayı Kurtarmış Gibiyim”

2 hafta önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyurulan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi taburcu oldu.

83 yaşındaki milyarder Berlusconi, tedavi gördüğü hastaneden çıkışında gazetecilere kısa açıklamalar yaptı. Tedavi sürecinde ilk üç günün son derece zorlu geçtiğini belirten Berlusconi, “Tanrıya şükürler olsun. Doktorlar sayesinde belki hayatımın en zor çilesinin üstesinden gelebildim. Bir kez daha paçayı kurtarmış gibiyim” ifadelerini kullandı.

Berlusconi’nin, Sardinya adasındaki lüks villasında yaptığı tatil dönüşünde testi pozitif çıkmıştı. 36 yaşındaki kızı Barbara, 31 yaşındaki oğlu Luigi ile 30 yaşındaki kız arkadaşı Marta Fascina da virüse yakalanmıştı.

Berlusconi, virüse rağmen siyasi faaliyetlerini sürdüreceğini de açıklamıştı.