Hollanda’da hükümet krizi: Başbakan Schoof görevinden istifa etti

Hollanda siyasetinde dengeler Geert Wilders’ın koalisyon hükümetinden çekilme kararıyla sarsıldı. PVV lideri Wilders, göçmen politikalarındaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle hükümetten ayrıldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Göç politikalarımıza imza atılmadı. Ana Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

Schoof istifasını açıkladı

Geert Wilders’ın beklenmedik hamlesinin ardından Başbakan Dick Schoof, görevini bırakma kararı aldığını açıkladı. Schoof, mevcut hükümetin geçici olarak görevine devam edeceğini ve özellikle güvenlik gibi kritik konularda istikrar sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Erken seçim ihtimali

Wilders’ın hükümetten çekilmesiyle koalisyonun meclisteki sandalye sayısı 150’den 51’e düştü. Schoof’un istifasıyla birlikte Hollanda’da erken seçim olasılığı güç kazandı. Siyasi çevreler seçimlerin en erken Ekim ortasında düzenlenebileceğini öngörüyor.

PVV’nin desteği geriliyor

Kasım 2023’te yapılan seçimlerde PVV yüzde 23 oy oranıyla büyük bir zafer kazanmıştı. Ancak son anketlerde partinin desteği yüzde 20 seviyelerine gerilemiş durumda. Bu tablo, erken seçimde sonucun tahmin edilmesini zorlaştırıyor.

Alternatifler zayıf

Hükümetin mevcut koalisyon ortaklarıyla azınlık hükümeti olarak yola devam etmesi ihtimali düşük görünüyor. Muhalefet partileri bu seçeneğe sıcak bakmazken, senatonun koalisyon kararlarını engelleme yetkisi bu senaryoyu daha da zora sokuyor. Öte yandan, dışarıdan partilerin hükümete katılması için şu an herhangi bir hazırlık gözlenmiyor.

Hollanda siyasetinde yeni dönem

Wilders’ın kararı ve Schoof’un istifası, Hollanda’yı siyasi belirsizlik sürecine soktu. Ülkede hem iç hem de dış politikada nasıl bir yön izleneceği, gelecek aylarda netlik kazanacak.

