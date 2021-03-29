Merkez Bankası Başkan Yardımcısı değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak, yerine Mustafa Duman atandı. Geçtiğimiz günlerde Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı (Guvernör) Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci maddesi gereğice görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına (Guvernör) 1211 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin2,3 ve 7’inci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır.”