Rektöre Aylık 11 Bin 500 Liraya Araç Kiralandı! “En Ucuzu Bu”

Samsun Üniversitesi, Rektörlük makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 22 Nisan’da sözleşme imzalayarak 31 Aralık 2022’ye kadar bir makam aracı kiralandı. Aracın devlete faturası 379 bin 500 lira oldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre araçta en az 8 hava yastığı, uzaktan kumandalı merkezi kilit, makaralı tip emniyet kemeri, asgari 2017 model, binek E segmendi, motor hacmi en az 1950 CC, binek, sedan tipi, 5 kapı, 4+1 kişi kapasiteli, en fazla 100 bin km.de olması, en az 230 hp, ön ve arka koltukların ısıtmalı olması gibi özellikler istendi.

“Eski aracım bizi yolda bırakıyordu. Yine de en ucuzunu kiraladık” diyen Rektör Aydın SÖZCÜ’ye şunları anlattı: