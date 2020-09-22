Ölü Penguenin Midesinden Maske Çıktı!

Brezilya’da bir plajda ölü olarak bulunan penguenin midesinden N95 tıbbi maske çıktı. Tıbbi atıkların rastgele çevreye atılmasının yaratacağı sonuçlar için Brezilya’daki olay tehlikeyi gözler önüne serdi.

Brezilya medyasındaki haberlere göre Sao Sebastian bölgesindeki Juquehy plajında ölü bir Macellan pengueni bulundu.

Arjantin’in güneyindeki Patagonya bölgesinden göç etme sırasında sürüsünün geri kalanından kopup kaybolduğu düşünülen penguenin ölüm nedenini belirlemek için yapılan otopside hayvanın midesinden koronavirüs salgınında yaygın bir şekilde kullanılan N95 tıbbi maske çıktı.

Yaptıkları uyarılara rağmen sonuç alınamadığını bildiren Instituto Argonauta Başkanı Hugo Gallo Neto, “Bu olay, bu tür atıkların deniz faunasına zarar verdiği ve ölüme sebebiyet olduğunun açık bir kanıtı. Başkalarını da enfekte etme riski bulunan bu hastane atığını atmak, onu uygun yere atmayan kişinin sorumsuzluğunu da gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kuruluş yayınladığı açıklamada son 5 ay içinde Sao Paulo kuzeyindeki plajlarda 113 maskenin bulunduğunu bildirdi.