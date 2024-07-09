3 sendikadan ortak çağrı: “Acil zam!”

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Üç sendika konfederasyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, ” Asgari ücret acilen artırılmalıdır. Asgari ücrete yapılacak artış diğer bütün ücretlere yapılacak zam oranlarını etkilediğinden bütün işçileri doğrudan etkilemelidir. İstisnai olması gereken asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir” denildi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay şunları söyledi:

“Asgari ücret fazladır demek ayıp ve günah. Tablo ortada, fiyatlar ortada. Depremin maliyetini, savaşın maliyetini, Covid’in maliyetini biliyoruz. Ama kötü ekonomi yönetiminin maliyetini de biz ödüyoruz. TÜİK’in açıkladığı rakamları gerçekçi bulmuyoruz.

Yüzde 20’lik bir kesim refah içinde yaşıyor. Bedeli yüzde 80’lik bir kesim ödüyor. Özel sektördeki kârlar ortada, biz üzerimize düşeni yapacağız. 3 konfederasyon olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmak mecburiyetindeyiz.

Kemeri sık, faizi arttır, vergiyi yükselt, bahşişten vergi nasıl alırım onun yoluna bak. Böyle bir yetkiyi bundan önceki Maliye Bakanı’na versen o da yapardı.”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret bir istisna iken Türkiye’mizde genel ücrete dönüşüyor. Peki kim kazanıyor? Daha çok sermaye kazanıyor. Hatta finans ve bazı sektörlerde daha çok kazanıyorlar. Biz bu gidişatı Türkiye’nin hak etmediği bir gidişat olarak görüyoruz. Milli gelirimiz artıyor, büyüme devam ediyor ama ücretlilerin aldığı pay azalıyor. Burada bir yanlışlık var. Vergi sistemi de dahil baktığımız zaman daha çok kazanandan daha az, daha az kazanandan daha çok bir vergi politikası