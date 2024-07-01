Mehmet Şimşek: Asgari ücret düşük değil

Habertürk canlı yayınına katılarak gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek, EYT konusunda da muhalefeti suçladı!

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili muhalefete yüklenen Şimşek, “Küçümsemeyin, geçen sene muhalefetin popülist iteklemesi ile seçim sürecinde EYT hayata geçirildi. Bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL. Milli gelirin yüzde 2’sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz” dedi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şimşek, “KKM geçen sene zirvede 144 milyar dolara çıkmıştı şu anda 64 milyar dolara indi. 44 haftadır KKM’de kesintisiz düşüş var. Bu para politikasının çalışmasının etkinliğini azaltan bir faktördü. Biz bunu giderek sorun olmaktan çıkartıyoruz. Bugünden itibaren şirketlerin KKM’deki vergi avantajı sona eriyor. Yine bireyler açısından KKM’den kazanılan faiz gelirleri de vergiye tabi olacak. Dolayısıyla buradan çıkış hızlanacak” diye konuştu.

“Vatandaşımız enflasyon düşüşünü hissetmeye başlayacak” iddiasında bulunan Şimşek şöyle devam etti:

“Aslında hissediyor. Her sene ortalama 690 bin vatandaşımıza istihdam sağlamışız. Bu olmadan ekonomide refah olmaz. Mayıs ayında baktığınız zaman enflasyon yükseldi diyebilirsiniz, yüzde 75,5’luk bir enflasyon.

Fakat o 12 aylık enflasyon. Piyasa 24 ay içerisinde enflasyon yüzde 20’ye düşecek diyor. Biz ise bu sene sonunda en kötü ihtimalle Merkez Bankası 38 olur ancak 42’ye kadar yolu var diyor. Önemli olan bu sene sonunda 40 civarına düşmesidir.

Bizim için hedefe en yakın nokta olan 42’nin altına düşmesidir. Yüzde 75’ten ciddi bir yavaşlama ifade ediyor. Aylık bazda yüzde 2’leri konuşacağız. O zaman alım gücünün, ücret artışlarının hissedileceği bir döneme gireceğiz.”

Mehmet Şimşek asgari ücret ile ilgili ise şunları söyledi:

“Son 20 yılda Türkiye’de asgari ücreti reel olarak yüzde 5,5 artırmışız. Türkiye’nin reel büyümesi ise yüzde 5,4. 90’lı yıllarda 100 dolar civarında kalan asgari ücrette AK Parti döneminde dolar bazında ciddi bir artış var. Asgari ücret artışı yüzde 49. İlk 6 aydaki enflasyon yüzde 20’lerde olacak. Yıl sonunda da Merkez Bankası’nın üst bandı yüzde 42. Böyle dahi kalsa büyümeden daha fazla bir asgari ücret karşılığına tekabül ediyor. Asya’daki ülkelere, Endonezya, Filipinler, Tayland’a bakın, bir de Latin Amerika, Brezilya, Şili, Kolombiya, Avrupa’da Bulgaristan, Macaristan ile karşılaştırın. Polonya hariç gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir! Türkiye bu dengesizlikleri giderdikçe alım gücü artacak. Ancak kolay değil. Kolay olsaydı 80’li, 90’lı yıllarda düşürürlerdi. 2000’li yıllarda AK Parti hükümetleri bunu başardı. Şimdi sabırla bunu yeniden düşüreceğiz. Şirketlerimiz daha ucuza borçlanacak, vatandaşımızın alım gücü artacak ancak bütün kesimlerin bir süre sabır göstermesi lazım.”

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