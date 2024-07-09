Joe Biden, Ukrayna saldırısı sebebiyle Rusya’yı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’da en az 38 kişinin ölümüne yol açan Rus füze saldırılarını “Rusya’nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısı” olarak kınarken, Kiev’in hava savunmasını güçlendirme sözü verdi.

Ülke genelinde Pazartesi günü başkent Kiev’deki bir çocuk hastanesinde yaralananlar da dahil olmak üzere en az 190 kişi yaralandı.

Joe Biden’dan Ukrayna açıklaması

Biden’ın Salı günü Washington’da NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlandığı sırada bu açıklama geldi.

ABD Başkanı, Ukrayna’nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesinin toplantıda açıklanacağını söyledi.

NATO’nun 32 üye ülkesi, ortak ülkeleri ve AB liderleri, bloğun 75. yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geliyor.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer NATO liderlerini ağırlayacağını söyledi.

Zirvede, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali bağlamında savunma ve caydırıcılık konuları ele alınacak.

Biden, “Ukrayna’nın şehirlerini ve sivilleri Rus saldırılarından korumaya yardımcı olmak için hava savunmasını güçlendirmek amacıyla yeni önlemler açıklayacağız” dedi.

“Ukrayna’ya olan desteğimizin sarsılmaz olduğunu açıkça ortaya koymak için Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim.”

BM Güvenlik Konseyi de Ukrayna’nın talebi üzerine Salı günü toplanıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batılı yetkililerle birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırısını kınadı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentte meydana gelen ölümcül saldırıların ardından 9 Temmuz’u yas günü ilan etti.

Ukrayna’nın en büyük çocuk hastalıkları tesisi olan Ohmatdyt Çocuk Hastanesi’nin bir bölümüne füze isabet etmesi sonucu iki kişi hayatını kaybederken , enkaz altında hayatta kalanları arama çalışmaları Salı gününün erken saatlerine kadar sürdü.

Başkan Zelenski, Rus saldırılarının artmasıyla birlikte aylardır Batılı müttefikleri hava savunma teslimatlarını artırmaya çağırıyor. BM yetkilileri, Mayıs ayının neredeyse bir yıldır sivil kayıplar açısından en ölümcül ay olduğunu söyledi.

Kiev hükümeti, acilen yeni ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ancak Batılı yetkililer, NATO ittifakı boyunca dağılmış sınırlı sayıdaki yüzeyden havaya bataryalardan daha fazlasını teslim etmeye isteksiz davranıyor.

Rostov bölgesinde yangın çıktı

Bu arada Rus yetkililer, Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesindeki bir elektrik santralinde gece saatlerinde gerçekleşen insansız hava aracı saldırıları sonrasında yangın çıktığını bildirdi.

Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna’nın son bir günde düzenlediği saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Salı günü Rusya, Kiev hastanesini hedef aldığı yönündeki iddiaları yineledi. Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, “Sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenlemiyoruz” dedi.

Rusya, hastanenin Ukrayna hava savunma füzesinin parçalarıyla vurulduğunu belirtirken, Ukrayna da Rus seyir füzesinin kalıntılarını bulduğunu duyurdu.

Ukrayna yas tutuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyı “vahşice” olarak niteledi ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i “kanlı bir suçlu” olarak niteledi.

Zelenski, Rusya’nın pazartesi günü 40’tan fazla füze fırlattığını ve Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk ve Kramatorsk’ta yaklaşık 100 binanın hasar gördüğünü söyledi.

Kanser tedavisi ve organ nakli konusunda uzmanlaşmış Kiev hastanesindeki patlamanın yaşandığı yerden gelen fotoğraflarda, hasar gören tesisin dışında tahliye edilmeyi bekleyen çocukların serum takılı halde oturdukları görülüyor.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Sir Keir Starmer, saldırıyı kınayarak, bunu “en ahlaksızca eylem” olarak niteledi.

Britanya, Ukrayna’nın kilit Batılı müttefiklerinden biri olmuştur ve Sir Keir, yeni yönetiminin Kiev’e desteğini sürdüreceğine söz vermiştir. Çarşamba günü NATO zirvesinin aralarında Beyaz Saray’da Başkan Biden ile görüşmeye hazırlanmaktadır.

Peskov BBC’ye yaptığı açıklamada, Kremlin’in NATO zirvesini “son derece yakından” takip edeceğini söyledi.

Peskov, “Bu, amacının Rusya’ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatmak olduğunu defalarca ve açıkça beyan etmiş bir ittifaktır” dedi.

Ukrayna‘dan yapılan açıklamaya göre; Rusya saldırısı sonucunda ölenlerin sayısı 36’ya yükseldi.

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