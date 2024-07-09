Özgür Özel’den ışıkları açıp kapatın çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete zam yapılması gerektiğini vurgulayan Özgür Özel herkesin saat 21.00’de ışıklarını açıp kapatmasını istedi.

Özgür Özel’den asgari ücretle ilgi çağrı

Özgür Özel, “Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9’da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız” dedi.

Özgür Özel, TÜİK’e tepki gösterdi

TÜİK’e tepki gösteren Özgür Özel, “Türkiye’de yoksullara dar gelirlilere bizzat bir devlet kurumu eliyle yapılan, sürdürülen açık bir ihanetle karşı karşıyayız. Açıkladığı enflasyon rakamı istatistik falan değil, ekmek ekmek cebe giren ekmek, kursaktan geçen lokma çocuğa alınacak süt evde yakılacak kömür doğalgaz buna göre zam alıyor insanlar.ENAG’a göre zam verse iki kat zam alacak TÜİK’e göre yarısı veriliyor. Tam olarak kul hakkı yemek varsa, kul hakkı yemenin tanımı neyse TÜİK eliyle bu iktidarın herkese yaptığının adı da budur” diye konuştu.

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları Asgari ücrete temmuz zammına yönelik ortak açıklama yaparak “acil zam” çağrısında bulundu.

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