Ekonomi
ABD’deki Halkbank Davasında Son Dakika Gelişmesi
Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Halkbank davasında önemli bir gelişme yaşandı.
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank hakkında alt mahkemenin verdiği kararı iptal etti. / Son Dakika…
Reuters’ın haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’a ABD’de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti.
Kararın ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Halkbank hisseleri tavan yaparak yüzde 9,9 yükseldi.
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