Ekonomi

ABD’deki Halkbank Davasında Son Dakika Gelişmesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Halkbank davasında önemli bir gelişme yaşandı.

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ABD'deki Halkbank Davasında Son Dakika Gelişmesi

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank hakkında alt mahkemenin verdiği kararı iptal etti. / Son Dakika

Reuters’ın haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’a ABD’de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti.

Kararın ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Halkbank hisseleri tavan yaparak yüzde 9,9 yükseldi.

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