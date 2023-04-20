Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız 1. Turda Balkon Konuşmasını Yapar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son anketlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını iddia etti.
Fuat Oktay katıldığı canlı yayında seçim anketlerindeki son durumu açıkladı. Oktay, “Sokaklardan aldığımız geri bildirimle ‘bu işi bitireceğiz’ diyoruz” diye konuştu.
TV100 canlı yayınında soruları yanıtlayan Fuat Oktay “Hepimizin arzusu kendi koyduğumuz hedefleri hep kendimiz egale ettik. Kendimiz yeterli bulmadık ve kendimiz hep yeni hedefler koyduk. Dolayısıyla Türkiye’yle ilgili hedeflerimiz var bizim, biz bunların hiçbirisinden vazgeçmiş değiliz.” dedi.
Seçimi birinci turda kazanacaklarına emin olduklarını belirten Oktay şöyle konuştu:
“Sokaklardan aldığımız geri bildirimle ‘bu işi bitireceğiz’ diyoruz. İkinci tura bu işi bırakarak milletimizin gündemini bunla yormaya gerek yoktur diye düşünüyoruz. Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Milletimiz Erdoğan’a balkon konuşmasını yaptıracaktır, güçlü meclis desteğiyle her iki seçimi sonlandıracaktır.
Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim. Son 10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz.”
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