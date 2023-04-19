Gözaltına Alınan Serdar Akinan İstanbul’a Götürüldü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alındığını duyuran gazeteci Serdar Akinan İstanbul’da. Savcılık tarafından soruşturmaya yönelik gizlilik kararı alındı.

Akinan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı.

YouTube’da paylaştığı videolarla Sedat Peker’in yayınlarına benzer yayınlar yapan Muhammed Yakut’u kendi kanalında konuk eden Serdar Akinan Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alındı.

Akinan’ın Muhammed Yakut yayınlarından dolayı “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” gibi suçlamalarla gözaltına alındığı belirtiliyor.

Akinan, bir süredir Youtube’ta ‘Delilerin Delisi’ isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut’un iddialarını gündeme getirmişti.

Cumhuriyet gazetesinden İrem Karataş, Akinan’ın gözaltına alındığı bilgisini doğrulamak üzere Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı’nı aradığını ancak Akinan’ın gözaltına alınmasının emniyet tarafından doğrulanmadığını aktardı. Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, şubede gözaltında hiçbir yurttaşın bulunmadığını belirtti.

Cüneyt Özdemir, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan Akinan’ın İstanbul’a götürüldüğünü açıkladı.

Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum. pic.twitter.com/IKRPIzpTBh — serdar akinan (@serdarakinan) April 19, 2023

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