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Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

Dizi çekimleri için Nevşehir’de bulunan Haldun Boysan hayatını kaybetti.

Photo of Hicran Hicran 9 dakika önce
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Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May’ın paylaştığı “Maria ile Mustafa” adlı dizinin çekimleri için Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan Haldun Boysan, ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

62 yaşındaki oyuncunun kalp krizi geçirdiğini anlayan set arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılan Boysan, müdahalelere rağmen kurtulamadı.

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