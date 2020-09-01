Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May’ın paylaştığı “Maria ile Mustafa” adlı dizinin çekimleri için Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan Haldun Boysan, ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

62 yaşındaki oyuncunun kalp krizi geçirdiğini anlayan set arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılan Boysan, müdahalelere rağmen kurtulamadı.