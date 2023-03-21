Deprem Sonrası Turizm: İSATAG Konferansı’na Yoğun Katılım

Point Hotel Taksim’de düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yeni Turizm Vizyonu Ne Olmalı?” ana başlıklı panele turizm sektöründen yoğun katılım sağlandı.

“Deprem yaralarını Turizm ile nasıl saracağız?” ve “Marka Şehir nasıl olunur?” başlıkları altında iki bölüm halinde düzenlenen panel İstiklal Marşı ve İSATAG Başkanı Aylin Özsavaş’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Panelin ikinci bölümünde konuşma yapması planlanan İSATAG 2. Başkanı Cüneyt Tansu Demir, annesi Nermin Demir’in vefatı nedeniyle organizasyona katılamadı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası deprem bölgesindeki turizmin kalkındırılması için görüş ve önerilerin tartışıldığı ilk bölümde İSATAG Genel Sekreteri Ömer Kartın’ın moderatörlüğünde Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, Medipol Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Undey ve TÜRSAB Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu Başkanı Dr. Yüksel Türemez birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda deprem bölgesindeki turizmin hem gastronomi hem de arkeoloji ile canlandırılması konusunda fikir ve projeler masaya yatırıldı.

Aylin Özsavaş: Projelerimizi Yetkililere Sunacağız

Depremin turizme etkisi ve bölgedeki turizmin tekrar canlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişi yapılırken Aylin Özsavaş, turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Daha sonra bu görüş veya projelerin raporlanarak yetkili yerlere sunulması için harekete geçmeyi planlıyoruz. Hem depremzedelere hem de etkilenen şehirlere görevlerimizi yerine getirmek için turizm sektörü adına çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Deprem bölgesindeki turizmin ayağa kaldırılması için elbette bir süre gerekecek. Merkezi ve yerel yönetimlere çok iş düşüyor” diye konuştu.

Bölgede güvenli konaklamanın önemine değinen İSATAG Genel Sekreteri Ömer Kartın ise “Güvenlik her şeyden önemli. Turist güvenlik konusunda endişe edebilir. Deprem bölgesinde de bu endişeyi bitirmek için konteyner otel konseptini planladık. Bölgede hızla yapılacak konutlarda depremzede halkımız yaşamaya başladıktan sonra konteynerlar boşta kalmış olacak. Bu konteynerlar otel ve otel odası konseptinde turizme kazandırılmasını düşünüyoruz. Turistler hem güvenli hem de farklı bir konseptle karşılaşacak” dedi.

İBB Turizm Müdürü Coşan’dan 14 Mayıs Mesajı

Arama Konferansının ikinci bölümünün konusu ise “Marka Şehir nasıl olunur?” oldu.

Bu bölümde moderatörlüğü Aylin Özsavaş üstlenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan ile Şişli Belediyesi Kenthaş Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Biçer marka şehir hakkında konuşma yaptı.

İstanbul’un binlerce yıldır marka şehir olduğunu belirten Coşan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile koordineli bir çalışma yürütmek istediklerini ancak siyasi atmosfer nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirterek “Yerel yönetimler olmadan turizm olmaz. Trafik, ulaşım, taksi sorunu, tesislerin denetlenmesi ve daha birçok konu yerel yönetimlerle birlikte çözülecek sorunlar. Sizlerle bürokrat veya siyasetçi olarak değil bir turizmci olarak konuşuyorum. Bize ulaşmanız çok kolay. İstediğiniz her türlü konuda kapımız turizm sektörüne açık” dedi.

Konuşmasında sık sık Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı (TGA) eleştiren Coşan, “Türkiye 60 yıldır 100’den fazla ülkede tanıtımını yapıyor. TGA için 300 milyon dolar bütçeden bahsediliyor ama ortada ne var? Eskiden 50 milyon bütçeyle dünyayı zıplatıyorduk” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Gazi Coşan, merkezi yönetimle yerel yönetimlerin birlikte verimli bir şekilde çalışabilmesi için 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek iktidarın kazanılması halinde bunların mümkün olacağını söyledi.

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