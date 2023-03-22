Dünya Nüfusunun Üçte İkisi Her Yıl Bir Ay Su Kıtlığı Yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan rapora göre; dünya nüfusunun üçte ikisi, her yıl en az bir ay şiddetli su kıtlığı yaşıyor. 2030 yılına kadar yaklaşık 700 milyon insanın yoğun su kıtlığı nedeniyle göç etmesi bekleniyor.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında açıklama yapan Masdaf Satış ve Pazarlama Direktörü Barış Geren, su israfının önlenmesinde, akıllı su şartlandırma teknolojilerinin rolüne değinerek, alınabilecek tasarruf önlemlerini paylaştı.

Dünya; küresel iklim değişikliği, su kaynaklarını yanlış yöneten teknolojiler ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan rapora göre; dünya nüfusunun üçte ikisi, her yıl en az bir ay şiddetli su kıtlığı yaşıyor. 2030 yılına kadar yaklaşık 700 milyon insanın yoğun su kıtlığı nedeniyle göç etmesi bekleniyor. Ayrıca dünya genelinde her gün beş yaşın altında binden fazla çocuk, kirli suların neden olduğu hastalıklara yakalanarak, hayatını kaybediyor.

Türkiye, su sıkıntısı çeken ülkeler sıralamasında 32. sırada

Türkiye’de de durum pek parlak görünmüyor. Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye, yarı kurak bir ülke olarak, su sıkıntısı çeken ülkeler sıralamasında 32. sırada yer alıyor.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında açıklama yapan Masdaf Satış ve Pazarlama Direktörü Barış Geren, “Su krizi kapımızda, suyu bilinçli bir şekilde kullanmak ve verimli teknolojiler kullanarak, etkin bir şekilde yönetmek zorundayız.

“Şebekelerde ki su kayıp kaçaklarını önlüyoruz”

Masdaf olarak, su temininde yüksek verim sunan akıllı pompalar ve sistemler geliştiriyoruz. Bugün yüksek teknoloji pompalarımız ile akıllı şehirlerin inşasına katkı sağlıyoruz. Özellikle; konutlara, endüstrilere, hastanelere, okullara ve tarımsal sulamaya yönelik olarak geliştirdiğimiz “su şartlandırma sistemleri” ile küresel anlamda yaşanmakta olan su krizi ile mücadelede önemli rol oynuyoruz. Unutmamalıyız ki ülkemizde yalnızca buharlaşma sebebiyle mevcut suyun yüzde 50’sini kaybediyoruz. Bunun yanı sıra elimizde kalan su potansiyelinin de yüzde 50’si şebekelerden kaynaklı kayıp kaçaklar nedeniyle israf oluyor.

Yani suyun yarısı, kullanıcılara ulaşmadan kayboluyor. Çünkü tesisatın eski olması, yanlış çapta tesisat kullanılması ve doğru pompa seçilmemesi sebepleri ile istenen performans sağlanamıyor ve oluşan tahribatlar ile su kayıp/kaçak miktarları giderek artıyor. Su şartlandırma sistemlerinde, akıllı teknolojileri tercih ederek, şebekelerden kaynaklı su israfını önlemek ve yüzde 50’lere varan oranlarda tasarruf sağlamak mümkün.

Tarımda damla sulama yöntemi ile su israfını önlemek mümkün

Tarımsal sulamada su israfında etkin rol oynuyor. Çünkü hâlâ modern sulama sistemleri kullanmıyoruz; akıllı tarım yapmıyoruz. Yaygın olarak kullanılan salma sulama yönteminde, kanallarda açık olarak gezdirilen su, yolda buharlaşıyor. Bu nedenle tarımda, buharlaşma ile su kaybı az olan “”damla sulama” yöntemleri kullanılarak, su israfını önlemek ve tarımsal verimliliği artırmak gerekiyor. Masdaf olarak damlama sulama sistemlerinde suyun basınçlandırılmasında kullanılan verimli pompa ve hidrofor teknolojilerimizle de enerji ve su kaynaklarının korunmasında etkin rol oynuyoruz” dedi.

Gri su, içme suyundan yüzde 50’ye yakın tasarruf sağlıyor

Su kriziyle mücadelede gri suyun önemine de dikkat çeken Barış Geren, evsel atık suların yüzde 50 ila yüzde 80’lik bir kısmını oluşturan gri suyun, geri kazanılması gerektiğini vurguladı:

“Siyah su (tuvalet suyu) haricinde evsel kullanımdan kaynaklanan; ancak içme suyu kalitesinde olmayan gri su, su kaynaklarının etkin yönetiminde önemli rol oynuyor. Avrupa’da konutlardan ve diğer yaşam alanlarından çıkan gri suyun; yüzde 25’i tuvalet rezervuarlarında, yüzde 5’i temizlikte, yüzde 5’i bahçe sulamada ve yüzde 13’ü ise çamaşır yıkamada kullanılıyor. Bu sayede geleneksel su kaynaklarına bağımlılık azalıyor ve içme suyundan yüzde 50’ye yakın tasarruf sağlanıyor. “Masdaf olarak, Hexa serisi dik milli komple paslanmaz çelik pompalarımız ile gri su geri kazanım sistemlerinde suyun tekrar basınçlandırılmasında verimli çözümler sunuyoruz.” diyerek, sözlerini tamamladı.

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